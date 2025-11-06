Музыкант является поклонником российских композиторов.

Консервативный депутат в Берлине призвал принять меры против немецкого дирижера Юстуса Франца, который на этой неделе посетил Москву, чтобы получить Орден Дружбы от российского диктатора Владимира Путина. Об этом член парламента от Христианско-демократического союза Роланд Тейс заявил в интервью Politico.

По его словам, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен лишить Франца ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

"Тот, кто поддерживает диктатора, чьи гибридные военные агрессии до сих пор направлены против нашей страны, не может больше быть кавалером Федерального ордена "За заслуги", - добавил Тейс.

Видео дня

Что этому предшествовало

В Politico напомнили, что 4 ноября Путин наградил 81-летнего немецкого музыканта, подчеркнув:

"В течение многих лет Юстус Франц внес плодотворный вклад в укрепление отношений и взаимное обогащение культур России и Федеративной Республики Германия".

Также в феврале 2023 года Франц подписал противоречивый "Манифест мира", а именно онлайн-петицию левого политика Сары Вагенкнехт, которая призывает к переговорам с РФ.

На вебсайте дирижера говорится о том, что он выступал с филармоническими оркестрами Берлина, Нью-Йорка и Вены, а также с Лондонским симфоническим оркестром. Кроме того, он является поклонником легендарных российских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Как Германия поддерживает Украину

Ранее Reuters писал, что Германия увеличит финансовую помощь Украине на 3 млрд евро. По информации источников издания, эти средства будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные машины и замену двух систем Patriot.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется для защиты от агрессивной войны России", - добавил собеседник Reuters.

Также министр энергетики страны Катерини Райхе заявила, что ее страна увеличит финансовую помощь на энергетику Украины до 450 млн евро. Она заверила, что эти средства будут хорошо инвестированы, а такая сумма является практически третью часть всего энергетического фонда поддержки Украины.

"Эти деньги позволят приобрести необходимые технические средства для того, чтобы спасти Украину", - добавила Райхе.

Вас также могут заинтересовать новости: