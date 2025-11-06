Пассажирский самолет Ту-214 критикуют, в частности, из-за слишком высокой стоимости эксплуатации.

Известная российская авиакомпания S7 заказала более 100 самолетов Ту-214, что стало одной из крупнейших коммерческих сделок в истории Казанского авиационного завода имени Горбунова, который выступает производителем авиалайнера. Об этом сообщают российские СМИ.

В начале сентября глава российского Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что производственные мощности предприятия направлены на обеспечение самолетами спецотряда "Россия", а поставки Ту-214 для коммерческих перевозчиков начнутся с 2027 года.

Тогда же Алиханов отметил, что один самолет Ту-214 программы 2025 года уже сдали заказчику - авиакомпании Red Wings. В октябре стало известно, что в этом году вместо запланированных трех самолетов Казанский авиазавод поднимет только один.

В июле прошлого года сообщалось, что самолеты Ту-214 для российского "Аэрофлота" исчезли из ближайших производственных планов Казанского авиазавода. Отмечалось, что завод не рассчитывает на эту авиакомпанию как на главного получателя первых Ту-214 и переориентировался на других заказчиков.

Справка УНИАН. Авиалайнер Ту-214 можно считать "новым" лишь условно. Фактически это попытка возродить проект советского Ту-204, который совершил первый полет в 1989 году.

Последний представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный для замены Ту-154. Самолет не пользовался особой популярностью ни в России, ни за ее пределами - за все годы изготовили всего около 90 машин этого семейства.

Специалисты ставят под сомнение целесообразность возрождения проекта. Они указывают на недостатки самолета, в частности, высокий расход топлива и трудности с бортовыми системами российского производства.

В целом специалисты констатируют, что выполнение программы по развитию гражданской авиации в России полностью провалили.

Ранее стало известно, что вопреки требованию Путина "возродить авиапром как в СССР", в России за полгода смогли собрать только один пассажирский самолет. Как тогда отмечалось, для настоящего возрождения авиастроения у Москвы нет ни технологий, ни мощностей, ни компонентов.

Также сообщалось, что россияне снова сорвали программу Ил-114-300, который представляет собой обновленный вариант советского Ил-114.

