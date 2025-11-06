Этот хищник опасен для черноморских бычков.

На побережье Черного моря фиксируют корейского окуня - хищника, размножение которого может угрожать местным видам в Черном море. Об этом УНИАН рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач.

Что известно о корейском окуне

"Это достаточно больших размеров промысловый вид, который происходит с Дальнего Востока. Его условно называют "корейским", в принципе, это Корея, Япония, Китай - эта часть, Японское море... Это хищная рыба, и это является опасностью для нашей экосистемы. Потому что будет выедать местные рыбы, менять структуру группировок. То есть, негативное влияние на биоразнообразие может быть. В частности, это угрожает таким местным видам, как бычок", - сказал Квач.

В то же время он отметил, что надо учитывать то, что Черное море для корейского окуня не очень свойственно, потому что оно не такое соленое, как водоемы, к которым привык хищник. Поэтому есть надежда, что массовое множиться он не будет и, соответственно, не нанесет обитателям Черного моря большого вреда. Но, эксперт добавил, что даже если эта рыба сильно размножится, надо учитывать, что речь идет о промышленном виде, который пользуется спросом у рыбаков.

"Мне рыбаки даже высылали видео, когда поймали маленького окуня - длиной до 30 см, но отпустили, чтобы он размножался и рос. Рыбакам это выгодно, потому что рыба большая и вкусная", - сказал ученый.

Обычно, по данным Квача, длина корейского окуня достигает 65 см, вес - до 3 кг, продолжительность жизни - до 20 лет.

По словам ученого, пока нельзя утверждать, что корейский окунь является именно инвазивным видом, потому что точно не доказано, что хищник вредит местным видам. В то же время исследователь констатирует: это чужеродный вид, который, скорее всего, подлежит уничтожению.

Насколько серьезна ситуация

Квач надеется: если корейский окунь все же сильно размножится (рыбу признают инвазией), в Украине будет организован промышленный лов, который будет играть роль одного из средств контроля. В противном случае, если инвазия не подтвердится, "дальневосточный пришелец" будет считаться редкой рыбой, которая время от времени будет попадаться на рыболовный крючок, - пояснил ученый.

"Но пока я наблюдаю, что каждый месяц их (корейских окуней - УНИАН) все больше и больше появляется. Пока тенденция для экосистемы негативная потому, что растет количество этого вида. Мониторинг мы проводим", - констатировал ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины.

Сейчас исследователь не может точно сказать, сколько именно корейского окуня у побережья, в частности Одессы, Николаева и т.д., потому что из-за войны в Украине запрещен промышленный лов и гражданское мореплавание. То есть, пояснил Квач, ученые не имеют возможности выйти в море и воочию увидеть, сколько этой рыбы на определенном расстоянии от берега. Поэтому сейчас, в основном, ведется мониторинг "улова на удочку".

Как пояснил Квач, у одесских берегов корейского окуня впервые зафиксировали около двух лет назад. Ранее этого жителя Японского моря зафиксировали в Болгарии, Турции, а в Крыму - примерно в 2013 году.

Как война повлияла на Черное море

Напомним, по данным экологов, агрессия России против Украины создает серьезные угрозы для Черного моря - изменения могут превратить его в совсем другой водоем. В частности, Керченский мост, военные корабли, подводные лодки, а также топливо и боеприпасы российской армии наносят большой вред экосистеме - Черное море может претерпеть необратимые изменения.

Первые серьезные проблемы фиксировали после появления моста, который изменил естественные течения и разрушил среду обитания морских животных. У опор сооружения исчез бентос - организмы, обитающие на дне водоемов, а шум и освещение мешают миграции морских млекопитающих.

