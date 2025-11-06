Экс-министр не скрывал своих отношений.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение соучредителю издательства "Книголав" Светлане Павелецкой.

Об этом стало известно в шоу "Утро в большом городе". Ведущая спросила, до сих пор ли он не видит смысла в официальном браке. Кулеба ответил, что они с партнершей обсуждали такую возможность, да и он все больше меняет свое мнение.

На вопрос, готов ли он в будущем сделать этот шаг, экс-министр с улыбкой сказал, что ведущая портит ему сюрприз. После этих слов появилось совместное обращение Кулебы и Павелецкой к ней:

"Я давал вам интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Свете предложение".

Как известно, до 2022 года Дмитрий Кулеба был женат на депутате Киевского городского совета Евгении Кулебе. У них родилось двое детей - сын Егор и дочь Любовь.

После их развода ходили сплетни о его романе с бизнес-леди, соучредителем издательства "Книголав" и совладелицей PR-агентства Светланой Павелецкой. Впервые они подтвердили отношения уже в 2023 году.

41-летняя Павелецкая родилась в Одессе. В начале 2020 года она возглавляла коммуникационный офис Кабинета Министров Украины. Женщина также разведена, воспитывает сына от предыдущего брака Александра.

