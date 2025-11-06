В Украине впервые за несколько месяцев начали дешеветь огурцы: сколько стоит килограмм

Сейчас огурцы поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября 2024 года.

На этой неделе продавцы вынужденно начали снижать отпускные цены в Украине на огурцы. Дело в том, что из-за постоянного роста цен, спрос на этот популярный овощ упал.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день огурцы в Украине отдают в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг). Так, за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%.

Кроме того, дополнительным фактором для снижения цен стало резкое увеличение на рынке предложения огурцов среднего и низкого качества. При этом большинство продавцов предполагают, что в скором времени цены на огурцы будут снижаться из-за постепенного роста предложения импортных овощей.

Видео дня

Отмечается, что сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября 2024 года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 105,89 грн/кг.

В Varus огурцы можно купить по 99,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

При этом в Сильпо цены стартуют от 89 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

УНИАН подсчитал изменения стоимости продовольственных товаров в отечественных супермаркетах в ноябре по сравнению с октябрем месяцем. Цены на большинство продуктов остались стабильными или изменились несущественно в пределах нескольких гривень; некоторые позиции даже подешевели. Единственная категория товаров, которая заметно прибавила в стоимости - куриные яйца.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что цены на продукты начнут расти уже в декабре перед рождественскими праздниками.

Вас также могут заинтересовать новости: