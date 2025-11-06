Музыкант сделал предложение любимой летом.

Фронтмен популярной украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец заинтриговал фотографиями с новым обручальным кольцом на руке. Таким образом музыкант намекнул на тайную свадьбу со своей избранницей.

Недавно невеста артиста и пиарщица "Без обмежень" Юлиана Корецкая опубликовала в своем блоге в Instagram новые кадры с любимым. Сама того не подозревая, девушка засветила интересную деталь, а именно золотое кольцо Сергея на его безымянном пальце.

На фото Танчинец позирует в яркой оранжевой толстовке, держа на руках кота. Музыкант гладит домашнего любимца и улыбается. На его руке хорошо видно золотое кольцо, что лишь усиливает слухи о новом семейном статусе артиста.

Однако, комментировать возможную свадьбу пара не стала, оставив пространство для размышлений фанов.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая - история отношений

Об отношениях певца Сергея Танчинца и пиарщицы Юлианы Корецкой стало известно в мае 2024 года, когда артист публично представил свою возлюбленную. В июле этого года пара сообщила о помолвке. Ранее Танчинец впервые озвучил планы относительно свадьбы.

Стоит отметить, что для лидера "Без обмежень" брак с Юлианой будет не первым. Не так давно он развелся с женой Анной, с которой имеет двоих общих детей.

