Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в четверг, 6 ноября, что уйдет в отставку после окончания срока полномочий в начале 2027 года, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Пелоси планирует завершить выдающуюся карьеру, в ходе которой она стала одной из самых влиятельных женщин в истории США. 85-летняя Пелоси была первой и единственной женщиной-спикером Палаты представителей США. На момент ухода с должности она она будет представлять Сан-Франциско в Конгрессе уже 39 лет.

"Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс. Мое послание городу, который я люблю, таково: Сан-Франциско, осознавай свою силу. Мы создали историю. Мы достигли прогресса. Мы всегда были лидерами", - заявила она в видео, опубликованном в соцсети Х.

Указывается, что Пелоси работала в период кардинальных изменений для американского общества и своего города: от кризиса СПИДа до легализации однополых браков, а также во время стремительного роста технологического сектора и крайней поляризации страны.

Примечательно, что в политику Пелоси попала уже в зрелом возрасте и стала героиней для демократов, так как использовала свою огромную власть для продвижения через Конгресс реформы здравоохранения Obamacare, законодательства об изменении климата и инфраструктурных программ.

"С благодарным сердцем я с нетерпением жду свой последний год службы в качестве вашего гордого представителя", - сказала она.

Издание отметило, что Пелоси, которая любит употреблять выражение "отдых - это ржавление", возглавляла демократов в Палате представителей в течение 20 лет, восемь из них она занимала должность спикера.

Как рассказали помощники политика, она собрала более 1,3 миллиарда долларов для кампаний демократов.

В публикации указывается, что ее презирали консерваторы, изображая как страшное воплощение либеральных ценностей Сан-Франциско и обвиняли Пелоси в том, что они считали упадком нации.

Примечательно, что Пелоси председательствовала на двух голосованиях по импичменту действующего президента США Дональда Трампа в Палате представителей. А он называл ее "сумасшедшей Нэнси", не проявляя никакой симпатии к своей противнице.

