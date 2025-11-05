Большинство известных средств для очистки экранов могут их на самом деле повредить.

В современном мире телевизор есть практически в каждом доме. Поэтому многим знакома раздражающая ситуация, когда от просмотра отвлекают разводы, пятна и отпечатки пальцев на экране.

Мы разобрались, как убрать разводы на экране телевизора, а чем ни в коем случае его нельзя очищать, чтоб не повредить свою технику.

Ранее мы рассказывали, как понять, что стиральная машина скоро сломается.

Видео дня

Чем нельзя протирать экран телевизора

Поскольку экран сделан из стекла, некоторые могут предположить, что для его очистки подойдет любое средство для стеклянных поверхностей. Однако, это худший вариант, чем почистить экран телевизора в домашних условиях. Так вы можете нанести непоправимый ущерб технике. Об этом даже предупреждают производители телевизоров.

Современные экраны имеют антибликовое покрытие, которое уменьшает отражения на стекле, облегчая просмотр изображения. В средствах для очистки стекол часто содержатся агрессивные растворители, которые могут повредить или уничтожить это покрытие. На поверхности останутся полосы, обесцвеченные области или пятна.

В компании Samsung подчеркнули, что нельзя использовать средства, которые содержат бензол, спирт или аммиак. Они могут нанести непоправимый вред ЖК-экрану.

В HG же призвали не протирать экраны уксусом, денатурированным спиртом, очистителем для стекол или универсальным чистящим средством.

Как очистить экран телевизора от пятен

Поскольку уже выяснили, какие бытовые средства нельзя использовать, возникает закономерный вопрос: как очистить экран телевизора от жирных пятен?

Оказалось, что даже "очистители экранов", которые продаются в свободном доступе, не всегда безопасны для телевизоров. Нужно внимательно смотреть, что входит в их состав.

Подходящими вариантами могут быть очистители, которые выпускают сами производители телевизоров, однако их не так легко найти, как обычные.

К счастью, существует безопасный и доступный вариант, о котором мало кто знает, - дистиллированная вода. Она не содержит минералов, которые могут оставлять отложения, характерные для жесткой воды.

Возьмите мягкую и сухую салфетку из микрофибры, чтоб смахнуть пыль с поверхности. Затем смочите ее дистиллированной воде и аккуратно протрите экран.

Важно помнить, что любое средство наносится именно на салфетку, а не на экран. При этом движения должны быть очень осторожными, чтоб ничего не повредить.

Вас также могут заинтересовать новости: