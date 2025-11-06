С 5 февраля коалиция введет ограничение цен на дизельное топливо, керосин и мазут из России.

Коалиция "Группы семи" (G7) в феврале планирует установить два ценовых ограничения на российские нефтепродукты: одно - для тех, что продаются дороже сырой нефти, и второе - для тех, что продаются дешевле.

Об этом сообщил представитель G7, пишет агентство Reuters.

С 5 февраля коалиция также введет ограничения цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать вторжение в Украину.

Коалиция, в состав которой входят Австралия, Канада, Япония и США, а также 27 стран Европейского Союза, еще с 5 декабря 2022 года ввела ограничения цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, в дополнение к эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морским транспортом.

Однако отмечается, что установление лимита цен на нефтепродукты сложнее, чем установление ценового лимита только на сырую нефть, поскольку существует много нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где они покупаются, а не от того, где они производятся, сказал агентству Reuters чиновник на условиях анонимности.

Он отметил, что дизельное топливо и керосин обычно торгуются с наценкой к сырой нефти, тогда как мазут обычно продается со скидкой, и именно поэтому G7 рассматривает два ограничения цен.

Хотя коалиция стремится лишить Москву доходов, она также хочет избежать разбалансировки мирового энергетического рынка и повышения цен для потребителей в собственных странах.

Издание объясняет, что цены на продукцию зависят от спецификаций, в частности содержания серы и металлов. Например, мазут с низким содержанием серы сейчас торгуется примерно на 150 долларов за тонну дороже, чем мазут с высоким содержанием серы. А цены на дизельное топливо торгуются на 40 долларов за баррель дороже цен на нефть Brent, согласно оценкам Reuters.

Проблемы в энергетике России - последние новости

В конце октября стало известно, что бензиновый кризис в России, вызванный ударами украинских беспилотников по местным НПЗ, набирает обороты. На АЗС Свердловской области перестали продавать 95-й бензин. Также при вызовах скорой помощи часто отказывают в отправке машины из-за нехватки бензина.

Вслед за бензиновым кризисом, который сопровождается ростом цен на 40%-50% с начала года и дефицитом топлива, в России могут начаться проблемы с авиатопливом.

