С 1 ноября в Украине заработал обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Начальник отдела учета сержантов и солдат Ривненского ТЦК и СП Олександр Бодин рассказал в комментарии "Армия FM", что делать украинцам, если Центр предоставления административных услуг (далее - ЦНАП) отказывается принять документы на отсрочку.

По его словам, сперва нужно внимательно выслушать, понять и записать причины отказа. Он подчеркнул, что ЦНАП не имеет права безосновательно отказать в приеме документов.

"Если отказали, значит, есть какие-то веские причины. Их нужно записать и привести документы в соответствие или устранить несоответствия, которые указаны", - объяснил Бодин.

Начальник отдела учета сержантов и солдат Ривненского ТЦК и СП отметил, что украинцы могут устранить часть несоответствий самостоятельно. Например, зарегистрировать электронную почту, которая могла отсутствовать на момент подачи документов.

"ЦНАП не будет принимать документы, если заявитель не указал свой электронный адрес", - отметил Бодин.

Чтобы устранить замечания или несоответствия, касающиеся воинского учета, Бодин посоветовал гражданам обратиться в ТЦК и СП по месту учета. По его словам, после того как все документы и основания будут приведены в соответствие с нормами, гражданину нужно будет повторно обратиться с пакетом документов в ЦНАП.

Детали новой процедуры оформления отсрочки

Ранее народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в комментарии УНИАН рассказал, что новая процедура оформления отсрочки лучше, в частности тем, что в ней все будет происходить автоматически. Он подчеркнул, что плюсы здесь есть как для людей, так и для центров комплектования.

Нардеп отметил, что раньше некоторые категории людей, включая студентов или тех, кто имеет троих детей, должны были каждые три месяца получать много справок и идти в ТЦК, чтобы он обрабатывал эти справки и вносил данные в систему "Оберіг". Теперь же заработали реестры по таким лицам, их объединили с системой "Оберіг".

