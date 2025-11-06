Мужчину, который включил песню, задержали.

В России продолжают наказывать за прослушивание песен украинских исполнителей. На этот раз россиянам "прилетело" за танцы под Верку Сердючку.

Согласно сообщениям российских СМИ, на днях в Воронежской области посетители ночного клуба "Жара" в Борисоглебске решили продолжить танцы на улице. Они на полную громкость включили песню Сердючки "Гуляночка", в которой есть слова "Ще не вмерла Україна".

Других россиян возмутил выбор песни украинского исполнителя, поэтому уже вскоре полиция задержала мужчину, который той ночью включил песню "Все будет хорошо" в своем автомобиле. Россиянина заставили извиняться на видео:

"Я включил неподобающую музыку Верки Сердючки. С неподобающими словами. Хотел бы извиниться и раскаяться. В дальнейшем такого больше не повториться. Поддерживаю курс России и специальную военную операцию".

Напомним, особенно от неофициального запрета украинской музыки страдает оккупированный россиянами Крым. На полуострове неоднократно задерживали и заставляли извиняться людей, которые слушали песни украинских исполнителей.

Вас также могут заинтересовать новости: