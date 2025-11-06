Благодаря новому высокоскоростному сообщению по железной дороге в Европе время путешествия сократится вдвое.

Европейская комиссия анонсировала план ускорения развития высокоскоростных железных дорог по всему Евросоюзу, предлагая пассажирам значительное сокращение времени путешествия. Потенциальный объем инвестиций в модернизацию железных дорог составляет более 500 миллиардов евро, сообщает сайт Еврокомиссии.

План поддерживает собой двойную цель ЕС: укрепление глобальной конкурентоспособности Европы и достижения углеродной нейтральности к 2050 году (состояние, при котором количество углекислого газа, или CO₂, выбрасываемого в атмосферу, уравновешивается количеством, что удаляется).

Продолжительность многих популярных железнодорожных маршрутов по всей Европе сократят вдвое по сравнению с сегодняшним днем. Так, к 2030 году пассажиры смогут путешествовать из Берлина в Копенгаген за четыре часа вместо семи.

Видео дня

К 2035 году время путешествия между Софией и Афинами составит всего шесть часов по железной дороге вместо 13. Новые трансграничные сообщения соединят страны Балтии и позволят пассажирам путешествовать из Парижа в Лиссабон через Мадрид.

К 2040 году все основные транспортные узлы ЕС соединят железнодорожными магистралями с пропускной скоростью минимум 200 км/ч. Причем большинство будет работать на скорости от 250 км/ч.

В условиях инвестиций в размере 540 млрд евро, Еврокомиссия ожидает, что экономический эффект от реализации плана превысит 750 млрд евро. Это произойдет благодаря улучшению мобильности, стимуляции туризма, развитию логистики и сокращению вредных выбросов.

Львиную долю расходов возьмут на себя национальные правительства и железнодорожные компании. Финансирование непосредственно из бюджета Евросоюза запланировано в пределах 10%.

Состояние европейской железной дороги сейчас - последние новости

На сегодня качество железнодорожного сообщения в ЕС иногда оставляет желать лучшего. Так, в Германии за первые полгода 2025 года каждый третий поезд междугороднего сообщения прибыл с опозданием. Главной причиной такой несвойственной для немцев непунктуальности называют изношенность местной железнодорожной сети.

Поэтому чтобы улучшить статистику, в местной железнодорожной компании Deutsche Bahn начали практиковать досрочную отмену рейсов. Если поезд задерживается, его "обнуляют" - соответственно, он уже не учитывается в показателях пунктуальности.

Вас также могут заинтересовать новости: