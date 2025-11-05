Благодаря такому лайфхаку камин будет как новый.

Погреться у камина зимой - благое дело, но для того чтобы не дышать копотью и чувствовать себя комфортно, отопительное устройство нужно подготовить к холодам. Узнайте, как почистить камин быстро и без проблем.

Ранее мы рассказывали, как прочистить дымоход от сажи и что можно в нем сжечь.

Как почистить камин из кирпича - лайфхаки

Президент The Cleaning Authority Кэти Диллс объяснила изданию The Spruce, что для чистки кирпичного камина ни в коем случае нельзя использовать едкие химиками - они могут повредить материалы. Генеральный директор HappyCleans уверен, что перед чисткой камина нужно защитить прилегающую территорию от грязи, расстелив вокруг старую тряпку или газеты.

Он детально рассказал, как чистить камин быстро и эффективно:

достать из камина дрова, снять экран;

веником или пылесосом убрать пепел и сажу;

пропылесосить кирпич с помощью насадки "щетка", убирая золу и пыль;

протереть кирпичную кладку влажной тряпкой.

Далее он порекомендовал шикарное средство - это то, чем почистить камин от сажи сможет каждая хозяйка. В миске нужно смешать теплую воду и белый уксус в равных частях. Затем смочить губку в растворе и сверху вниз круговыми движениями вымыть камин изнутри. Если сажа застаревшая, можно использовать щетку. Остатки раствора убрать влажной чистой тряпкой, а потом "пройтись" по камину сухим полотенцем. Коттер рекомендует после окончания уборки открыть окно, чтобы быстрее высушить поверхность. Опционально можно нанести на камин герметик, чтобы защитить его от износа и пятен.

Как чистить камин и с какой периодичностью

Кэти Диллс советует проводить такую чистку каждые несколько месяцев, например, 2-3 раза в год. Она считает, что чем чаще вы будете это делать - тем меньше усилий придется приложить для борьбы с сажей и другими отложениями. Даже регулярное удаление золы и пыли из камина может предотвратить распространение сажи и их осаждение в затирке, которую впоследствии будет сложнее очистить.

Более того, эксперты напоминают об обязательных профилактических мерах, которые помогут дольше держать камин в чистоте:

всегда пользоваться защитным экраном;

регулярно подметать золу и сажу;

сжигать только сухую древесину.

Дополнительно можно попробовать метод топки "сверху вниз". Это значит, что первым слоем вы должны укладывать более крупные куски дров, а на них - поменьше. Таким образом поленья будут выделять меньше копоти и дыма, чем при любом другом способе их сжигания.

