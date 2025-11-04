Чтобы розы легко перенесли зиму, им нужно простое самодельное укрытие.

С приближением зимы цветоводам стоит позаботиться о защите от морозов. Деликатные цветы могут не пережить заморозки и увянуть к весне. При этом важно и не спешить. Перед тем, как укрыть розы на зиму, проверьте прогноз погоды и дождитесь минусовой температуры.

Когда и как укрыть розы на зиму простым способом

За несколько недель до укрытия, то есть примерно в середине ноября, розы стоит обрезать. У плетистых, парковых, миниатюрных и почвопокровных сортов удаляют все листья и бутоны. Остальным цветкам нужна сильная обрезка. Побеги длиной более 60 сантиметров нужно обрезать до этой отметки. Уберите листву, больные и зараженные части. У вас должны остаться голые кусты.

В вопросе того, при какой температуре нужно укрывать розы на зиму, большинство цветоводов предлагают дождаться заморозков до -5°. Причем минусовая температура должна сохраняться как минимум в две следующие недели. В этом деле важно не спешить, чтобы цветы успели закалиться и не перегрелись.

Когда наступили морозы, есть два простых варианта укрытия цветка. Первый - мульчирование и лапник. Почву вокруг куста посыпаем торфом или опилками. Побеги связываем веревкой и пригибаем к земле, а сверху накрываем еловыми ветками.

Второй способ - каркасный. Сначала вокруг розы нужно воткнуть металлические, пластиковые, деревянные или любые другие стержни на высоту немного больше цветка. Затем на этот каркас в два слоя наматывают агроволокно, геотекстиль или спанбонд. Низ ткани можно закрепить землей или кирпичами, чтобы не сдул ветер.

Снимать укрытие рекомендуется постепенно в течение нескольких дней. Делать это можно при повышении температуры до значений выше нуля.

Можно ли не укрывать розы на зиму

Существуют разновидности цветка, которым не нужна специальная защита от мороза. Речь о холодостойких сортах. Это крупные парковые кустарники, гибриды морщинистой розы, а также некоторые канадские и английские сорта. При покупке саженца стоит уточнить у продавца, как этот цветок переносит холод.

Однако даже у перечисленных разновидностей укрытие роз на зиму проводится для молодых растений в первые два-три года после пересадки, а также в особо суровые зимы.

