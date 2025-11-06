Один из давних соратников диктатора оказался в опале.

После срыва саммита США и России в Будапеште министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался в немилости у Кремля, так как именно его посчитали виновником дипломатической неудачи. Об этом пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что 76-летний Лавров является одним из политических долгожителей режима Путина. Он уже более 20 лет возглавляет Министерство иностранных дел и до сих пор считался одним из ближайших соратников диктатора.

Однако в последние дни он пропал с "радаров". В частности Лавров отсутствовал на заседании Совета безопасности РФ 5 ноября, на котором Путин анонсировал подготовку к возобновлению ядерных испытаний, которые не проводились 35 лет. Как пишет The Moscow Times, это было достаточно важное заседание, и Лавров, который входит в состав Совбеза, должен был бы присутствовать.

По данным инсайдеров, Лавров отсутствовал на совещании "согласованно". При этом глава МИД был единственным постоянным членом Совбеза, кто пропустил это заседание.

Также спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на саммите G20 российскую делегацию будет возглавлять не Лавров, как это было в последние годы, а замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. По словам Пескова, это решение принял непосредственно Путин.

Срыв саммита в Будапеште

Как писал УНИАН, в октябре состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого они договорились провести встречу в Будапеште. Ее подготовку поручили главам МИД обеих стран — Сергею Лаврову и Марко Рубио. Однако после того, как эти двое провели собственный телефонный разговор, саммит был отменен, а США ввели новые санкции против РФ – впервые с начала второй каденции Трампа.

По данным Financial Times, американцы были поражены неуступчивостью россиян и в частности Лаврова в вопросе окончания войны в Украине.

"Лавров явно устал и, кажется, считает, что у него есть более важные дела, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, независимо от того, чего там хочет президент Путин", – сказал информированный источник.

