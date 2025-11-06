Этот сыр почти каждый покупает в магазине.

Высокий уровень холестерина потенциально опасен и повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Существует две основные формы холестерина: "плохой" холестерин LDL, который может прилипать к стенкам артерий и сужать кровеносные сосуды, и "хороший" холестерин HDL, который помогает собирать избыток плохого холестерина из артерий и транспортировать его в печень для выведения из организма.

Издание Parade пишет, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), высокий уровень холестерина означает, что общий уровень холестерина превышает 240 мг/дл.

Если у вас высокий уровень холестерина, то, вероятно, вам порекомендуют изменить рацион - сократить потребление определенных продуктов и увеличение потребления других. Один из продуктов, который часто попадает под раздачу, - сыр.

"Сыр содержит много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина LDL. Со временем повышенный уровень LDL может увеличить риск сердечных заболеваний", - говорит диетолог Кери Ганс.

Но это не значит, что вам нужно навсегда отказаться от сыра, если у вас высокий уровень холестерина.

Тем не менее, по мнению диетологов, есть один популярный сорт сыра, от которого лучше отказаться, если у вас высокий уровень холестерина – и это бри.

"Бри - это насыщенный, кремообразный сыр с высоким содержанием насыщенных жиров, поэтому его лучше употреблять только изредка", - говорит диетолог Тара Гидус Коллингвуд.

Опять же, насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина ЛПНП, что приведет к высокому уровню общего холестерина.

"Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до менее 6% от суточной калорийности, что составляет около 13 граммов для человека, следующего диете с калорийностью 2000 калорий", - говорит Кординг.

В 30 граммах сыра Бри содержится 7,5 граммов жира, из которых почти 5 граммов - насыщенные жиры.

Кординг рекомендует с осторожностью относиться ко всем мягким, кремообразным сырам.

