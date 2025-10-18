Рассказываем, какие церковные праздники будут в последнем месяце осени и на какие даты они приходятся по новому и старому стилю.

В ноябре 2025 года православный календарь включает несколько важных церковных праздников - Собор архистратига Михаила, а также Введение во храм Пресвятой Богородицы и день апостола Андрея Первозванного по новому стилю. Кроме того, в этот период начинается Рождественский пост, последний в этом году. Какие еще даты отмечают в конце осени по новому церковному календарю и какие - по старому, рассказываем далее.

Новый церковный православный календарь на ноябрь 2025

С сентября 2023 года Православная церковь Украины живет по новому церковному календарю - новоюлианскому. Праздники с фиксированными датами (неподвижные) теперь отмечают на 13 дней раньше, а подвижные (например, такие. как Пасха) не изменились.

Православные праздники в ноябре 2025 года по новому стилю:

1.11 - бессрр. и чудотворцев Космы и Дамиана.

2.11 - мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

3.11 - обновление храма святого вмч. Юрия (Георгия) в Лидде, прп. Акепсима Антиохийского.

4.11 - сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея, пресвит., прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, свт. Павла (Конюшкевича), митр. Тобольского.

5.11 - мчч. Галактиона и Епистимии.

6.11 - свт. Павла, испов., патр. Константинопольского, прп. Луки Киево-Печерского.

7.11 - мч. Феодота Анкирского.

8.11 - Собор архистратига Михаила .

- . 9.11 - прп. Матроны Константинопольской, прп. Онисифора, испов. Киево-Печерского, свт. Нектария Егинского, митр. Пентапольского, иконы Богородицы "Скоропослушница".

10.11 - мч. Ореста Тианского, врача.

11.11 - прп. Феодора Студита, испов.

12.11 - свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского.

13.11 - свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского .

- . 14.11 - апостола Филиппа, заговенье на Рождественский пост.

15.11 - мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива, прп. Паисия Величковского, начинается Рождественский пост .

- мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива, прп. Паисия Величковского, начинается . 16.11 - апостола и евангелиста Матфея.

17.11 - свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.

18.11 - мч. Платона Анкирского.

19.11 - прор. Авдия, преп. Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех утешение".

20.11 - свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.

21.11 - Введение во храм Пресвятой Богородицы .

- . 22.11 - поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, блгв. Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

23.11 - свт. Амфилохия, еп. Иконийского.

24.11 - вмц. Екатерины, прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, прп. Меркурия Черниговского, игум. Бригинского.

25.11 - сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

26.11 - прп. Алипия столпника.

27.11 - иконы Божией Матери "Знамение", вмч. Иакова Персянина.

28.11 - мч. Иринарха Севастийского.

29.11 - мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников, прп. Нектария Киево-Печерского.

30.11 - апостола Андрея Первозванного.

В ноябре верующие вступают в Рождественский пост, его еще называют Филиппов. Это последний пост в 2025 году. Он длится 40 дней, с 15 ноября по 25 декабря, и призван подготовить православных христиан к празднику Рождества.

Православный календарь по старому стилю на ноябрь 2025

Часть православных общин в Украине продолжает жить по старому, юлианскому, календарю. Поэтому неподвижные праздники в таких церквях отмечают на 13 дней позже, чем по новому календарю.

1.11 - прор. Иоиля, мч. Уара и с ним семи учителей христианских.

2.11 - вмч. Артемия Антиохийского.

3.11 - св. Илариона Великого и перенесение мощей свт. Илариона, еп. Меглинского, прп. Иллариона, схим. Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4.11 - равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца, семи Ефесских отроков, свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.

5.11 - ап. Иакова, брата Господня.

6.11 - мч. Арефа и с ним 4299 мучеников, иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

7.11 - мчч. Маркиана и Мартирия, прпп. Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, Димитриевская родительская суббота .

. 8.11 - вмч. Димитрия Солунского, прп. Феофила Киево-Печерского, еп. Новгородского, в Дальних пещерах.

9.11 - прп. Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

10.11 - вмц. Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, свт. Димитрия, митр. Ростовского, прп. Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, прп. Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

11.11 - прпмц. Анастасии Римляныни.

12.11 - свмч. Зиновия, еп. Эгейского и сестры его Зиновии.

13.11 - прпп. Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.

14.11 - бессрр. и чудотворцев Космы и Дамиана.

15.11 - мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

16.11 - обновление храма святого вмч. Юрия (Георгия) в Лидде, прп. Акепсима Антиохийского.

17.11 - сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея, пресвит., прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, свт. Павла (Конюшкевича), митр. Тобольского.

18.11 - мчч. Галактиона и Епистимии.

19.11 - свт. Павла, испов., патр. Константинопольского, прп. Луки Киево-Печерского.

20.11 - мч. Феодота Анкирского.

21.11 - Собор архистратига Михаила.

- 22.11 - поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, прп. Матроны Константинопольской, прп. Онисифора, испов. Киево-Печерского, свт. Нектария Егинского, митр. Пентапольского, иконы Богородицы "Скоропослушница".

23.11 - мч. Ореста Тианского, врача.

24.11 - прп. Феодора Студита, испов.

25.11 - свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского.

26.11 - свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского .

- . 27.11 - апостола Филиппа, заговенье на Рождественский пост.

28.11 - мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива, прп. Паисия Величковского, начинается Рождественский пост .

. 29.11 - апостола и евангелиста Матфея.

30.11 - свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.

Рождественский пост по юлианскому календарю начнется 28 ноября и завершится 7 января 2026-го.

