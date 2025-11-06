Ивана и Соломию ему родила Евгения Яцута.

Лидер одной из самых известных рок-групп Украины Святослав Вакарчук поделился фотографиями своих маленьких детей.

Снимки, которые публикует OBOZ.UA, появились в документальном фильме "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", который с сегодняшнего дня идет в украинских кинотеатрах. Ранее стало известно, что в ленте музыкант впервые подтвердил свои отношения с продюсером Евгенией Яцутой:

"Она появилась в моем сердце в, возможно, самый сложный период моей жизни. И спасла меня. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей, это продолжает выливаться в моих песнях".

Во время рассказа певца на экране появились фотографии, на которых он позирует вместе с Евгенией и маленькими Иваном и Соломией. Как известно, ранее певец избегал публиковать их лица.

Как сообщал УНИАН, ранее с обручальным кольцом на руке показался фронтмен украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Вас также могут заинтересовать новости: