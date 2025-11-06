Apple работает над вторым поколением iPhone Air, которое получит две задние камеры вместо одной.

Apple работает над вторым поколением iPhone Air, несмотря на провал первого телефона. В сети появились первые подробности о возможном дизайне iPhone Air, который выйдет в 2026 году.

Главным изменением станет появление сверхширокоугольной камеры на 48 Мп, которая дополнит основной модуль 48 Мп, аналогично базовому iPhone 17. Об этом пишет известный инсайдер Digital Chat Station и делится рендером, демонстрирующий, как должен выглядеть новый тонкий флагман Apple.

Как видно, обе камеры будут расположены горизонтально. Apple, вероятно, придется сильно изменить компоновку деталей, чтобы добавить вторую камеру. Как это отразится на аккумуляторе и толщине, неизвестно.

iPhone Air, помимо прочего, ругают за единственную заднюю камеру, что для 2025 года и ценника в $1000 звучит как шаг назад. Несмотря на маркетинговые заявления Apple, программное обрезание сенсора не может заменить универсальность, которую дают отдельные модули.

По слухам, следующее поколение iPhone Air сохранит 6,5-дюймовый экран с кадровой частотой 120 Гц и ультратонкий корпус. А однокристальная система A20 Pro обещает заметный прирост производительности и эффективности.

Тем временем китайские бренды тоже стараются не отставать и выпускают свои тонкие устройства. Например, в октябре Motorola выпустила дешевого конкурента iPhone Air и Galaxy S25 Edge с мощной батареей.

