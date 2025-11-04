Рассказываем, как быстро можно ехать по ледяной дороге, чтоб машина не ушла в занос.

В зависимости от времени года в украинских городах на определенных улицах меняется ограничение скорости. На теплый сезон его послабляют, а с 1 ноября строгие правила снова вступают в силу.

Ограничение скорости в Украине

Как известно, ограничение скорости в городе может отличаться в зависимости от решения властей. Мы рассмотрим два больших города - Киев и Днепр.

Как было принято на заседании Киевсовета, в столице на ряде улиц скоростное ограничение 80 км/ч теперь снижено до стандартного показателя 50 км/ч.

Аналогичное решение принял исполком Днепровского горсовета. Там ограничение также снизили до 50 км/час (было 70 км/ч).

Причина таких изменений кроется в сокращении светового дня, плохой видимости и ухудшении ситуации на дороге из-за погодных условий. В осенне-зимний период наступает сезонное увеличение аварийности.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, комплексы, которые автоматически фиксируют нарушения скорости уже перенастроены на новые ограничения. Поэтому штрафы за превышение могут начать приходить уже с первых дней ноября.

Как быстро можно ехать по ледяной дороге

Как известно, водители в любую погоду и сезон обязаны выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия. В гололед, снегопад или другую плохую погоду необходимо ездить так, чтоб полностью контролировать авто.

Если говорить конкретнее о том, с какой скоростью можно ездить на зимней резине, то стоит обратить внимание на свои колеса. Обычно на них есть маркировка с индексом скорости и допустимой нагрузки, которую закладывал производитель.

В то же время, есть и другие практические советы касательно зимнего вождения. Так, на льду не стоит двигаться со скоростью более 40 км/час, даже если разрешенная больше. Как только вы чувствуете, что машина теряет сцепление, это сигнал - скорость слишком большая для этой дорожной обстановки.

Даже при небольшой скорости тормозной пути на обледеневшей дороге увеличивается в разы. Сейчас водителям помогают системы ABS и ESP, которые вместе с зимней резиной призваны улучшить контроль. Однако терять бдительность опасно - потеря сцепления может произойти внезапно.

На замерзшей дороге нужно плавно трогаться и тормозить, чтоб машина не дергалась. В потоке и пробках стоит держать увеличенную дистанцию. Из-за большего тормозного пути можно не успеть затормозить. Использование круиз-контроля способно спровоцировать занос, так что его лучше не включать в такую погоду.

В целом самым лучшим вариантом будет проверять дорогу в сомнительных ситуациях. Легкое нажатие тормоза на прямом участке, когда это безопасно, покажет, как машина чувствует себя на дороге и не скользит ли она.

Поэтому в том, с какой скоростью ездить зимой, важно руководствоваться не только правилами, но и ситуацией на дороге. В сильный гололед не стоит разгоняться даже до разрешенных 50 км/ч.

