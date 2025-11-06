Военная инфраструктура врага находилась на территории бывшего международного аэропорта.

Вечером 5 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке.

Как сообщили Силы специальных операций в Telegram, военная инфраструктура врага находилась на территории бывшего международного аэропорта.

Отмечается, что более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели. Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.

Видео дня

"Это была совместная операция: ССО, СБС и РВиА. Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки военной агрессии РФ", - говорится также в сообщении.

Уничтожение российских "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что после тщательной многомесячной подготовки удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" в Донецке.

"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины. Глаза и Жало - червячий ужас", - подчеркнул Мадьяр.

Президент Украины, в свою очередь, говорил, что сейчас "Шахеды" стали опаснее баллистических ракет. Потому что на их сбивание надо использовать все возможные средства поражения.

