Другие виды выплат будут гарантированы для детей, которым по состоянию на 1 января еще не исполнится одного года.

Новый порядок выплат государственной помощи при рождении ребенка будет касаться только тех матерей, которые родят после 1 января 2026 года. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец.

По ее словам, матери получат 50 тысяч гривень единовременным платежом.

"Если мы говорим обо всех остальных видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнилось одного года", - сказала Шемелинец.

Она также уточнила, что родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года не исполнилось одного года, имеют право получить помощь в размере 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.

Кроме того, после достижения ребенком одного года семьи будут иметь возможность получить выплаты по программе "еЯсла".

Новые выплаты от государства

Верховная Рада приняла закон, согласно которому с 1 января 2026 года при рождении ребенка его родители смогут получить выплату в размере 50 тысяч гривен. Кроме этого, предусматривается выплата 8 тысяч гривен по программе "еЯсла" - поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. А также дополнительные 7 тысяч гривень для беременных женщин, которые официально не работают.

Кабинет министров Украины утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка". Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

