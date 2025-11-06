По данным мониторинговых каналов, недавно на Павлоград двинулись новые группы вражеских БПЛА.

Город Павлоград на Днепропетровщине полностью обесточен после российской дроновой атаки, сообщил в Телеграмм глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайвоненко.

"Город и некоторые населенные пункты Синельниковского района остались без электроснабжения", - отметил он.

При этом он отметил, что часть потребителей энергетики уже запитали по резервным линиям.

Вместе с тем, мониторинговые каналы недавно сообщали, что в направлении Павлограда направляются новые группы вражеских дронов.

Удары РФ по энергетике

Осенью РФ усилила атаки на украинскую энергетику. В частности 30 октября враг нанес ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам.

Ночью 4 ноября враг нанес удар по энергетике Одесской области. Как уточнили в Измаильской РГА, РФ массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Измаильского района.

Систематические вражеские атаки на украинскую энергетику заставили специалистов применять графики почасовых и экстренных отключений для балансировки энергосистемы и проведения ремонтов.

