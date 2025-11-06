Также актриса вспомнила Марину Поплавскую.

Одна из участниц "Дизель шоу", актриса Юлия Мотрук рассказала, какой была ее первая реакция на решение коллеги Яны Глущенко покинуть проект.

Весной Глущенко сообщила, что прекращает свое длительное сотрудничество с "Дизель шоу" и движется дальше уже в других проектах. Партнеры Яны по сцене по-разному восприняли ситуацию.

В интервью программе "По хатах" актриса Юлия Мотрук призналась, что сначала, как и все, была шокирована новостью, однако, в конце концов поддержала коллегу.

"Я была в шоке. Ты понимаешь, что она так решила. Не можешь говорить ей: "Яна, подумай, не уходи". И ты как мамочка уже наблюдаешь, как ребенок идет в следующую жизнь, делает следующие шаги. Я верю в нее и знаю, что все у нее получится. Она крутая. Оскар идем с ней вдвоем получать", - с юмором отметила звезда.

Также актриса прокомментировала заявления о том, что она якобы забрала все роли покойной Марины Поплавской:

"Когда это все произошло, я помню, как сейчас, что это была неделя шока, будто у тебя забрали твоего родного человека. Она была такой матерью для всех, незаменимым человеком. Я ее всегда благодарю за все. Я не считаю, что кого-то замещаю. Просто благодаря тому, что я знакома со всеми ими, я как раз и дошла до какой-то своей ступеньки. И тогда я попала вовремя. Так получилось, к сожалению. Но мы знаем, что она с нами, однозначно".

К слову, недавно Яна Глущенко рассказала, что произошло с долгом, который ей были должны продюсеры "Дизель шоу".

