Одна из участниц "Дизель шоу", актриса Юлия Мотрук рассказала, какой была ее первая реакция на решение коллеги Яны Глущенко покинуть проект.
Весной Глущенко сообщила, что прекращает свое длительное сотрудничество с "Дизель шоу" и движется дальше уже в других проектах. Партнеры Яны по сцене по-разному восприняли ситуацию.
В интервью программе "По хатах" актриса Юлия Мотрук призналась, что сначала, как и все, была шокирована новостью, однако, в конце концов поддержала коллегу.
"Я была в шоке. Ты понимаешь, что она так решила. Не можешь говорить ей: "Яна, подумай, не уходи". И ты как мамочка уже наблюдаешь, как ребенок идет в следующую жизнь, делает следующие шаги. Я верю в нее и знаю, что все у нее получится. Она крутая. Оскар идем с ней вдвоем получать", - с юмором отметила звезда.
Также актриса прокомментировала заявления о том, что она якобы забрала все роли покойной Марины Поплавской:
"Когда это все произошло, я помню, как сейчас, что это была неделя шока, будто у тебя забрали твоего родного человека. Она была такой матерью для всех, незаменимым человеком. Я ее всегда благодарю за все. Я не считаю, что кого-то замещаю. Просто благодаря тому, что я знакома со всеми ими, я как раз и дошла до какой-то своей ступеньки. И тогда я попала вовремя. Так получилось, к сожалению. Но мы знаем, что она с нами, однозначно".
