Балабух отметила, что уже в ноябре наступит предзимье, когда уже погода постепенно будет соответствовать зимней.

Температура воздуха зимой ожидается выше, чем средние многолетние значения для этого периода, а похолодание будут кратковременными, прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в интервью "Телеграф".

По словам Балабух, самые низкие температуры в стране традиционно наблюдаются в северо-восточных, восточных областях Украины и на высокогорье Карпат. Она предполагает, что такие условия будут характерны и для этой зимы.

"В этих регионах в течение зимы будет преобладать температура воздуха ниже нуля, а среднее за зиму значение может колебаться в пределах -4... -5 градусов", - рассказала Балабух.

Видео дня

Какой будет погода зимой?

При этом, по словам метеоролога, самые высокие средние за зиму температуры прогнозируются для южных областей, Закарпатья, а также южных частей Кировоградской и Днепропетровской областей. Прогнозируется, что там в течение зимы будет температура выше нуля.

"Следует отметить, что когда мы говорим о теплой зиме, это не значит, что у нас не будет мороза или снегопадов", - уточнила Балаюух.

Она пояснила, что зима есть зима, а наша страна находится в умеренных широтах. Поэтому Арктика, понятно, что на нас будет влиять.

"Однако температура воздуха ожидается выше, чем средние многолетние значения для этого периода, а похолодание - кратковременными", - прогнозирует метеоролог.

Балабух рассказала, что по данным расчетов Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, вероятность превышения среднего за зиму значения температуры воздуха в Украине составляла 60-70%.

"Такой прогноз был составлен в прошлом месяце, а в обновленном варианте этот процент еще увеличен", - пояснила метеоролог.

По ее словам, вероятность сильных морозов составляет менее 10%, а аномально высоких температур - 30-40%.

"То есть можем говорить о том, что этой зимой все же будет преобладать более теплая погода, чем холодная", - пояснила Балабух.

Когда ждать похолодания?

Согласно прогнозу, первая половина ноября должна быть в Украине достаточно теплой. Метеоролог отметила, что сейчас, как можно увидеть, в стране хорошая погода.

Во второй половине ноября будет период, который называется предзимье, поэтому уже возможны ощутимые похолодания.

"Это нормальное явление для этого периода. То есть, осень заканчивается и мы постепенно приближаемся к зиме", - пояснила Балабух.

В декабре, вероятно, температура также будет на два градуса выше нормы.

"В южном регионе и на Закарпатье средняя за месяц температура будет оставаться еще положительной (0-2 градуса). Самая низкая температура в декабре вероятна на северо-востоке и на высокогорье Карпат, где среднее за месяц ее значение будет колебаться от -1 до -3 градусов и ниже", - рассказала метеоролог

Традиционно самым холодным зимним месяцем в Украине является январь.

"В 2026 году он может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы, а его средняя за месяц температура может колебаться от +1-2 градуса на юге до -3 и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах и с вероятностью 60-70% превысит медиану", - сказала Балабух.

В то же время, в январе вероятность аномально низких температур возрастет до 10-30%, что свидетельствует о возможности вторжений арктического воздуха. Метеоролог добавила, что такие же тенденции характерны и для февраля.

Погода в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что с 6 ноября погода в Украине начнет улучшаться. Дожди, которые в начале недели прошли в отдельных регионах, прекратятся, а температура воздуха в некоторых областях повысится на градус-два. Тем не менее, в четверг будет облачно, с прояснениями.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупредила, что со следующей недели в Украине стоит ожидать существенного похолодания. В то же время, Диденко не рассказала, на сколько снизится температура. Она пояснила, что прогноз на следующую неделю еще требует уточнений.

Вас также могут заинтересовать новости: