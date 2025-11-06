До появления современных средств навигации моряки измеряли скорость своего движения с помощью верёвки, доски и нескольких узлов.

Почему корабли измеряют свою скорость в узлах и как появился этот необычный метод измерения – объясняет портал jalopnik.com.

1 узел равен одной морской миле в час (1 морская миля - 1.852 километра).

Как отмечается в статье, до появления спутников и гидролокаторов моряки измеряли скорость своего движения с помощью верёвки, доски и нескольких узлов.

Около 1500 года португальский мореплаватель Бартоломеу Крещенсиу был первым, кто додумался до этого. Он измерял свою скорость, проверяя плавающие объекты. Десятилетия спустя голландские моряки использовали то, что они называли "чип-лагом": кусок дерева, прикрепленный к катушке веревки, завязанной узлами на равных расстояниях. Этот метод также известен как "голландский лаг".

Команда бросала бревно за борт и позволяла ему волочиться за кораблём. Затем они подситывали, сколько узлов проскользнуло через их руки за определенное время, используя песочные часы. Больше узлов проскользнуло? Корабль быстрее. Меньше узлов? Вы идете медленно. Термин прижился, превратившись в "узлы" как универсальную меру морской скорости, а не расстояния.

От узловатых верёвок до спутников

В современном мире морякам больше не нужно сбрасывать доски с кормы, чтобы определить скорость. Сегодня капитаны точно определяют скорость благодаря системам глобального позиционирования (GPS), ультразвуковым датчикам и доплеровскому радару.

Но, как ни странно, морская навигация по-прежнему сильно зависит от узлов для отслеживания скорости судна и корабля, корректировки курса и соблюдения правил и положений на море. Даже современные огромные яхты и самые большие круизные или грузовые суда придерживаются узлов, отмечает автор статьи. Авиация также в значительной степени полагается на узлы для планирования и выполнения полетов.

"Прелесть старой системы в том, насколько она была удивительно умной. Сегодня мы заменили интуицию программным обеспечением и передовой аппаратурой, но есть что-то несомненно очаровательное в измерении, которое полагалось на навык, а не на силу сигнала. Морские мили в час тоже довольно труднопроизносимы, поэтому "узлы" — гораздо лучший выбор слова", - добавляет он.

Ранее эксперты рассказали, почему корабли не могут стать на якорь в открытом океане. Средняя глубина океана достигает более 3,5 км, тогда как даже самые большие якоря и цепи не превышают 300 м в длину. Однако вместо этого используют альтерантивные методы.

