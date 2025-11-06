Военное значение города уже не очень значительное, говорят эксперты. А вот политически оно может стать козырем для Кремля.

Кремль стремится любой ценой оккупировать Покровск, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление. Об этом пишет The Washington Post.

Авторы публикации в частности ссылаются на мнение научного сотрудника Национального института стратегических исследований (Киев) Николая Белескова. Он считает, что в голове Путина захват Покровска должен быть именно тем, что "убедит" президента США в "неизбежности" российской победы, а также в "бесполезности" дальнейшей помощи Украине.

Дилемма для Киева

По мнению эксперта, Киев оказался перед "очень сложной дилеммой". С одной стороны украинская власть должна учитывать политические последствия потери города, который может стать для РФ важной победой именно в дипломатической, а не военной сфере. Как отмечают авторы публикации, захват Покровска станет крупнейшим достижением России после Бахмута, оккупированного аж в начале 2023 года.

С другой стороны Киеву надо избегать чрезмерных военных потерь и не допускать критического истощения войск в борьбе на невыгодных рубежах. В прошлом украинское командование уже критиковали за запоздалые решения по выводу войск из Бахмута и Авдеевки.

Война после Покровска

Вместе с тем военные аналитики говорят, что с военной точки зрения оставление Покровска даст Украине определенные преимущества. По словам финского эксперта Эмиля Кастехельми, высвобожденные из Покровска и Мирнограда силы смогут закрепиться на новых рубежах сразу за пределами города. Это также упростит украинскую логистику.

"Отступление Украины из этого района не означает, что Россия автоматически наберет обороты, которыми она сможет немедленно воспользоваться", - написал он в соцсети X, отметив, что сохранение личного состава для Украины важнее, чем удержание территории любой ценой.

С ним соглашается старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, который недавно посетил украинские войска вблизи Покровска.

"В конце концов, Покровск - это просто еще один сектор. Самое важное - это то, чтобы Украина сохранила свои силы и избежала окружения там", - сказал он.

Бои в Покровске: последние новости

Как писал УНИАН, военный обозреватель Иван Ступак квалифицирует ситуацию в Покровске как постепенную потерю контроля над городом. Он в частности прокомментировал недавнюю оперцию ВСУ по установлению украинского флага над горсоветом Покровска.

По его мнению, это может ненадолго поднять боевой дух защитников, ведь показывает, что враг не контролирует город. Но эта операция не отменяет общей картины на участке, где украинцы постепенно теряют контроль над городом.

