Юбилейный 70-й конкурс пройдет в Вене.

Объявлена первая участница юбилейного 70-го песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в Вене, Австрия. Свою представительницу официально объявил Кипр.

На официальной странице "Евровидения" в Instagram поздравили первую участницу будущего сезона. Ею стала 30-летняя певица Antigoni, которая победила на внутреннем отборе Кипра и получила право представлять страну на конкурсе.

"Мы имеем первого участника в Вене! Antigoni будет представлять Кипр на 70-м конкурсе песни Евровидение в мае", - говорится в сообщении.

Сама же артистка призналась, что до сих пор не может поверить в то, что ее мечта осуществилась и она будет выступать на "Евровидении".

"Моя мечта осуществилась сегодня. Кипр, я заставлю тебя гордиться мной. Я очень тронута, горда и благодарна", - написала Antigoni, не сдерживая эмоций.

Стоит отметить, что песня, с которой Antigoni будет представлять Кипр на "Евровидении-2026", еще неизвестна. Конкурсная заявка будет обнародована позже.

Напомним, что "Евровидение-2026" пройдет в Вене с 12 по 16 мая, благодаря победе австрийского исполнителя JJ с песней Wasted Love.

Большинство стран только начали процесс отбора своих будущих представителей, в том числе и Украина. Недавно завершился прием заявок на Национальный отбор-2026. Стало известно, сколько песен было отправлено в этом году.

