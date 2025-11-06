В Украине бывшие военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, могут самостоятельно получить статус участника боевых действий (УБД). Для этого есть три способа оформления - подать документы самостоятельно, отправить по почте или подать онлайн. Рассказываем пошагово, как получить УБД в Украине после увольнения.
Как получить УБД 2025 в Украине после увольнения - подача документов лично
Пошаговая инструкция, как получить УБД после увольнения из ВСУ, изложена на сайте социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. В частности, бывшие военные могут подать документы (или их копии) на получения статуса УБД лично.
Для этого нужно:
- подать заявление - его образец можно найти на слайдах 6-7, а сам бланк - на сайте в разделе "Самостоятельное оформление статуса УБД для лиц, уволенных с военной службы";
- сделать 2 фото размером 3×4 см;
- подготовить копии документов (если они есть).
Копии каких документов будут нужны:
- справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;
- выписки из боевых донесений, журналов боевых действий, вахтенных журналов;
- копии полетных листов;
- справка о травмах (ранение, контузия, увечье);
Также это могут быть другие документы, которые подтверждают ваше участие в боевых действиях.
Заявление, фото и копии документов подают в ТЦК по месту регистрации. Далее ТЦК направляет документы через воинскую часть на рассмотрение комиссии - она уже принимает решение о присвоении статуса.
Вместо копий документов можно подавать и их оригиналы, которые вместе с заявлением и фото можно отправить по почте на соответствующую комиссию. Почтовые адреса таких комиссий указаны на слайдах 9-10.
Как получить УБД онлайн
Подать документы на оформление статуса УБД можно также и в онлайн-формате. Для этого нужно:
- скачать и заполнить заявление с раздела сайта "Самостоятельное оформление статуса УБД для военнослужащих" (его образец есть на слайдах 6-7, как уже говорили выше);
- подписать его с помощью Дія. Підпис или другой электронной подписи;
- подготовить электронные фотографии размером фотографии 3×4 см в формате JPG или JPEG;
- отправить документы по электронной почте (e-mail указаны также на слайдах 9-10, там же, где и почтовые адреса комиссий).
После этого нужно ожидать решения комиссии.
Удостоверение УБД военный может забрать лично в ТЦК или же это могут сделать по его поручению родственники или другие лица.
Сколько дней нужно находиться в зоне боевых действий, чтобы получить УБД
Если говорить о том, сколько нужно дней для получения УБД провести в зоне боевых действий, то сейчас украинское законодательство - а именно Постановление Кабмина "О предоставлении статуса УБД" - не устанавливает требований о минимальном сроке. До начала полномасштабного вторжения РФ это срок составлял 30 дней.
