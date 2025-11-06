Рассказываем, кому присваивают статус участника боевых действий в Украине и можно ли получить УБД после увольнения из ВСУ.

В Украине бывшие военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, могут самостоятельно получить статус участника боевых действий (УБД). Для этого есть три способа оформления - подать документы самостоятельно, отправить по почте или подать онлайн. Рассказываем пошагово, как получить УБД в Украине после увольнения.

Как получить УБД 2025 в Украине после увольнения - подача документов лично

Пошаговая инструкция, как получить УБД после увольнения из ВСУ, изложена на сайте социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. В частности, бывшие военные могут подать документы (или их копии) на получения статуса УБД лично.

Для этого нужно:

подать заявление - его образец можно найти на слайдах 6-7, а сам бланк - на сайте в разделе "Самостоятельное оформление статуса УБД для лиц, уволенных с военной службы";

сделать 2 фото размером 3×4 см;

подготовить копии документов (если они есть).

Копии каких документов будут нужны:

справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;

выписки из боевых донесений, журналов боевых действий, вахтенных журналов;

копии полетных листов;

справка о травмах (ранение, контузия, увечье);

Также это могут быть другие документы, которые подтверждают ваше участие в боевых действиях.

Заявление, фото и копии документов подают в ТЦК по месту регистрации. Далее ТЦК направляет документы через воинскую часть на рассмотрение комиссии - она уже принимает решение о присвоении статуса.

Вместо копий документов можно подавать и их оригиналы, которые вместе с заявлением и фото можно отправить по почте на соответствующую комиссию. Почтовые адреса таких комиссий указаны на слайдах 9-10.

Как получить УБД онлайн

Подать документы на оформление статуса УБД можно также и в онлайн-формате. Для этого нужно:

скачать и заполнить заявление с раздела сайта "Самостоятельное оформление статуса УБД для военнослужащих" (его образец есть на слайдах 6-7, как уже говорили выше);

подписать его с помощью Дія. Підпис или другой электронной подписи;

подготовить электронные фотографии размером фотографии 3×4 см в формате JPG или JPEG;

отправить документы по электронной почте (e-mail указаны также на слайдах 9-10, там же, где и почтовые адреса комиссий).

После этого нужно ожидать решения комиссии.

Удостоверение УБД военный может забрать лично в ТЦК или же это могут сделать по его поручению родственники или другие лица.

Сколько дней нужно находиться в зоне боевых действий, чтобы получить УБД

Если говорить о том, сколько нужно дней для получения УБД провести в зоне боевых действий, то сейчас украинское законодательство - а именно Постановление Кабмина "О предоставлении статуса УБД" - не устанавливает требований о минимальном сроке. До начала полномасштабного вторжения РФ это срок составлял 30 дней.

