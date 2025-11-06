Присоединение к фонду создаст новые возможности для участия украинских организаций в совместных оборонных разработках.

Представители Евросоюза достигли предварительной договоренности о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду.

Об этом говорится в сообщениях Совета ЕС и Европарламента.

Фонд имеет бюджет почти 7,3 миллиарда евро на 2021-2027 годы, из которых 2,7 млрд выделено на совместные оборонные исследования и 5,3 млрд евро - на совместные проекты развития потенциала.

Отмечается, что переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента достигли предварительного соглашения о мерах стимулирования инвестиций, связанных с обороной для реализации плана перевооружения Европы - ReArm Europe. Это инициатива Евросоюза по увеличению расходов на оборону и укрепление военного потенциала Блока.

"Соглашение включает знаковое решение о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду, что подчеркивает неизменную приверженность ЕС безопасности, устойчивости и постепенной интеграции Украины в европейскую оборонно-промышленную базу", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что присоединение Украины к оборонному фонду создаст новые возможности для участия украинских организаций в совместных оборонных исследованиях и разработках ЕС в будущем.

В целом же, достигнутое предварительное соглашение имеет целью способствовать более быстрым и гибким инвестициям в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу. Для превращения неформального соглашения в закон, его теперь должны одобрить как Парламент, так и Совет ЕС.

Главный депутат Европарламента Рихард Колс отметил, что ЕС "наконец начинает относиться к инвестициям в оборону с такой серьезностью, которой требует время".

Перевооружение Европы - последние новости

В марте страны ЕС одобрили стратегию перевооружения Европейского Союза ReArm Europe Plan/Readiness 2030, который может высвободить до 800 миллиардов евро на оборонные расходы. Этот план, в частности, предусматривает и слияние украинского и европейского оборонного производства.

Согласно исследованию брюссельского аналитического центра Bruegel и Кильского института мировой экономики, Европе необходимо в разы нарастить производство вооружений и упростить военные закупки, чтобы быть способной сдержать угрозу со стороны России в ближайшие годы.

Авторы отмечают, что для того, чтобы сдерживать - а при необходимости и вести боевые действия - без опоры на США, производство различных систем вооружения в Европе должно увеличиться примерно в 5 раз. Особенно резко необходимо нарастить производство систем ПВО, чтобы сопоставить их с возможностями России.

