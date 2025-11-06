Так, по данным аналитиков, враг оккупировал Павловку.

Российские оккупанты оккупировали населенный пункт в Донецкой области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

В частности, по данным аналитиков, враг оккупировал Павловку.

Также отмечается, что россияне продвинулись вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.

Видео дня

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в октябре Россия оккупировала 267 кв км украинской территории. Самый проблемный участок фронта - на Днепропетровщине и Запорожье. По данным аналитиков, занятая россиянами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины. В целом же теперь враг контролирует 19,09% украинской территории. В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%.

Наибольшее продвижение в октябре агрессор имел в районе Новопавловки-Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных в течение месяца, и всего 16% штурмовых действий.

Также в DeepState сообщали, что в Покровске враг уже осуществляет контроль над местностью, обустраивает позиции. Также оккупанты имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город.

Вас также могут заинтересовать новости: