По словам юристки, люди не умеют правильно общаться.

Большинство разводов имеют общую причину, которая заключается в отсутствии коммуникации между партнерами, считает семейный адвокат Джеки Комбс.

В комментарии CNBC специалист с восьмилетним стажем, которая представляла интересы американской модели Эмили Ратаковски и звездного стилиста Криса Эпплтона, подчеркнула, что, несмотря на статус и деньги, проблемы у всех людей похожи. Главная причина - это отсутствие коммуникации:

"Я думаю, что это корень многих проблем. У меня очень близкие отношения с моими клиентами. Как их юрисконсульт, я нахожусь в каждой спальне и на каждом банковском счете".

По словам Комбс, чаще всего недоразумения возникают из-за денег. Со временем даже такие мелочи, как разные взгляды на необходимость ежедневно покупать дорогой кофе, превращаются в большие конфликты. Однако разница во взглядах может касаться и более глубоких вещей - например, воспитания детей или совместного досуга.

Другие юристы подтверждают эту тенденцию. Известный адвокат звезд Лора Вассер также считает, что именно недостаток общения разрушает браки. Если вы не учитесь говорить о проблемах, когда между вами все хорошо, то просто не сможете преодолеть их, когда начнутся трудности.

Юристы советуют парам откровенно обсуждать важные вопросы еще до свадьбы. Речь идет о финансах, отношении к религии, детям, старшим родственникам и даже о возможности заключить брачный договор:

"В конце концов, если вы можете общаться - вы можете пережить любую бурю".

