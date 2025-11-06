Шикарный десерт для поклонников одноименных конфет.

Сладкий, ароматный и очень вкусный чизкейк легко испечь дома. Существует масса вариаций рецепта этой сладости, однако один из них превзошел все возможные ожидания любителей сладкого. Узнайте, как приготовить карамельный чизкейк из творога "Коровка".

Чизкейк с творогом "Коровка" - проверенный рецепт

Пользовательница TikTok под ником Ask Edith поделилась видео, где показала, как приготовить чизкейк из творога в домашних условиях. Особенность в том, что это все тот же любимый многими десерт, но по вкусу напоминающий популярные конфеты "Коровка".

Ингредиенты:

Видео дня

песочное печенье - 200 граммов;

сливочное масло - 90 граммов;

творог 5% - 700 граммов;

греческий йогурт или сметана - 120 граммов;

сахар - 180 граммов;

кукурузный крахмал - 10 граммов;

яйца - 4 шт;

ванильный сахар;

конфеты "Коровка" - 120 граммов;

сливки 33% - 50 миллилитров.

Творожный чизкейк готовится очень просто - сначала вам нужно измельчить печенье в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом. Утрамбовать в форму 20-22 см и поставить в холодильник. Затем приготовить начинку - тщательно взбить миксером творог, йогурт, сахар и ванильный сахар до однородной консистенции. Затем добавить крахмал и еще раз перемешать, выложить начинку на основу, выпекать при 110 градусах Цельсия 60-70 минут в режиме "верх-низ" без конвекции.

Далее сделать карамельный соус - растопить конфеты на сковороде или в сотейнике на слабом огне, постоянно помешивая. Добавить сливки и дождаться, пока масса загустеет и превратится в тягучую карамель. Ею нужно полить охлажденный чизкейк и подать к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: