Пострадавшие получили контузии и взрывные травмы, а у подростка еще и острая реакция на стресс.

Сегодня, 6 ноября, российские оккупанты атаковали с помощью дрона общественный транспорт Херсона - взрывчатку сбросили на маршрутный пассажирский автобус. Среди раненых 14-летняя девочка, об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 6 ноября около 12:10 российские военные сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего в городе был поражен гражданский автобус.

В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили в Херсонской городской военной администрации, дрон оккупантов ударил по маршрутному такси в Днепровском районе. Известно, что 74-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а мужчина - контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, повреждение ноги. У подростка - контузия, минно-взрывная травма и острая реакция на стресс.

Атака по портовой и энергетический инфраструктуре Одесской области

Напомним, что на днях российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области - была атакована портовая и энергетическая инфраструктура города Измаил. Говорилось, что несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, произошли попадания в объекты гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. В компании ДТЭК "Одесские электросети" заявили, что враг повторно атаковал энергетический объект - повреждения значительные, ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

