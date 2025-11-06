Ранее сообщалось, что глава Деснянского района столицы во время публичного мероприятия набросился на заместителя городского головы Анну Старостенко.

Киевский городской совет обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу Деснянской райгосадминистрации Максима Бахматова, который на публичном мероприятии напал на женщину-депутата и применил к ней силу. Соответствующий проект решения поддержан 69 голосами из 83.

"Нападение на депутата – это нападение на весь депутатский корпус и громаду столицы, которую мы все представляем. Применение физической силы со стороны главы РГА несовместимо с его должностными обязанностями и статусом публичного служащего. Пребывание Бахматова на должности главы Деснянской РГА после этого инцидента дискредитирует органы государственной власти и лично Президента Украины. Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием немедленно уволить Максима Бахматова с должности главы Деснянской РГА", - говорится в обращении.

Также депутаты Киевсовета обратились к Первой леди Елене Зеленской с просьбой публично поддержать позицию относительно недопущения насилия в политике и обеспечения равных прав и уважения к женщинам во власти.

"Мы настаиваем на немедленном реагировании и призываем продемонстрировать решительную позицию в защите чести и достоинства как избранных представителей громады, так и каждого гражданина Украины", - говорится в обращении.

