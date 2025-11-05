Точная сумма финансовой помощи зависит от прожиточного минимума и категории защитника.

Согласно украинскому законодательству, каждый военнослужащий имеет право на определенные выплаты и социальные льготы. К такому виду помощи относятся и выплаты по инвалидности военным. Узнайте, на какие суммы могут рассчитывать защитники в ноябре.

Выплаты по инвалидности в Украине - кто может получить

Единоразовые выплаты военным по инвалидности предназначены для тех защитников, которые были призваны для прохождения службы в воинском резерве или прибыли на специальные, обучающие или проверочные сборы, и в результате полученных травм стали лицами с инвалидностью и временно потеряли возможность работать - об этом сообщает Минобороны Украины в рамках программы социального обеспечения и поддержки военнослужащих и их семей. Порядок определения и назначения выплат регулируется постановлением Кабмина №975 и приказом Министерством обороны №530.

Единоразовая денежная помощь по инвалидности

Видео дня

Согласно вышеперечисленным документам, на такую выплату имеют право и действующие военные, и те, которые уже уволились из ВСУ. Лица из первой или второй категории должны доказать, что получили травму, контузию, увечье или заболевание, связанное с действиями в период несения службы. Также норма действует и для срочников, но тогда инвалидность должна быть установлена не позднее, чем в течение 90 дней с момента увольнения со службы.

Единоразовая денежная помощь по частичной потере трудоспособности

Для оформления такого вида финансовой поддержки условия практически такие же - наличие травмы, контузии, увечья или заболевания, полученных в период несения службы, но не приведшие к инвалидности. Если выплату оформляет военный, который уволился из ВСУ, то он должен доказать, что состояние, из-за которого он не может работать, наступило не позднее, чем через три месяца после окончания несения службы.

В каком размере установлены выплаты по группам инвалидности

По данным Минобороны, размер единоразовой помощи зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума, который по состоянию на 1 января 2025 года составляет 3028 грн. Эти условия касаются всех военнослужащих, получивших "группу" в период исполнения обязанностей воинской службы или во время защиты Родины, кроме солдат срочной службы.

Для военнослужащих с первой группой инвалидности размер выплаты составляет максимум 1 211 200 грн - прожиточный минимум, умноженный на 400. Выплаты по 2 группе инвалидности считаются, как прожиточный минимум, умноженный на 300. Максимальная сумма, которую может получить военный в таком случае - 908 400 грн. Защитники Украины с самой "легкой" группой также могут получить выплаты по инвалидности - 3 группа позволяет рассчитывать на денежную помощь в размере 757 000 грн, как прожиточный минимум, умноженный на 250.

Также существуют варианты выплат для защитников, которые получили инвалидность во время прохождения воинской службы:

1 группа - 363 360 грн (прожиточный минимум, умноженный на 120);

2 группа - 272 520 грн (прожиточный минимум, умноженный на 90);

3 группа - 211 960 грн (прожиточный минимум, умноженный на 70).

Такие же суммы получат "срочники", военнообязанные и резервисты, призванные на учебные, проверочные или специальные сборы, и получившие соответствующую группу инвалидности.

Какие выплаты по потере трудоспособности

Выплаты по потере трудоспособности без "группы" доступны всем военным, в том числе "срочникам", при наличии заболеваний, связанных с выполнением обязанностей воинской службы. Размер помощи зависит от процента потери трудоспособности и считается, как прожиточный минимум, умноженный на 70:

30% - 63 588 грн;

25% - 52 990 грн;

20% - 42 392 грн;

15% - 31 794 грн;

10% - 21 196 грн;

5% - 10 598 грн.

Важно, что единоразовая финансовая поддержка возможна и для военных, которые уже уволились из ВСУ, но тогда нужно доказать, что заболевание наступило не позднее, чем через год после окончания несения службы.

Если же военный-"срочник" получил заболевание, из-за которого частично потерял возможность работать, во время прохождения службы, то размер выплат будет другим - прожиточный минимум, умноженный на 50:

30% - 45 420 грн;

25% - 37 850 грн;

20% - 30 280 грн;

15% - 22 710 грн;

10% - 15 140 грн;

5% - 7 570 грн.

На такие же суммы могут рассчитывать и "срочники", уже уволившиеся со службы в ВСУ, если заболевание, результатом которого стала потеря трудоспособности, появилось в течение года после окончания срочной службы.

Идентичные выплаты доступны военнообязанным и резервистам, призванным на учебные, специальные или проверочные сборы, а также тем, кто проходит службу в резерве.

Выплаты по инвалидности, если поменялась группа или состояние

В официальном источнике сказано, что если военному установили одну группу инвалидности, а во время пересмотра изменили на более высшую, то выплаты по инвалидности будут пересмотрены с учетом уже выплаченных сумм. То же самое касается и потери трудоспособности - если медкомиссия решит, что процент вырос, то выплаты увеличатся, но будут учитываться предыдущие начисления. Для военнослужащих, которым была установлена частичная потеря трудоспособности, а затем на медосмотре ее заменили на инвалидность, размер выплат будет другим, но так же, как и в вышеперечисленных случаях - с учетом уже полученной ранее помощи.

Когда приходят выплаты по инвалидности и как их оформить

На официальном сайте программы социального обеспечения и поддержки военнослужащих и их семей сказано, что нужно сделать, для того чтобы иметь право на выплаты по инвалидности или частичной потере трудоспособности без "группы".

Сначала военнослужащий пишет заявление о предоставлении единоразовой выплаты, прикрепляет к нему копии:

справки МСЭК или решение ОПФЛ;

заключения ВЛК;

справки об обстоятельствах получения травмы\заболевания;

паспорта и кода.

Подавать пакет документов военному нужно по месту прохождения службы, а если он уже уволился из ВСУ, то в ТЦК и СП. Далее все документы воинская часть или ТЦК отправляют в комиссию, и остается только ждать решения.

ВАЖНО: Минобороны предупреждает, что срок реализации решения составляет три года с момента возникновения права на выплаты у военного. Проще говоря, с того момента, как защитник получил инвалидность или частично потерял трудоспособность и подал заявление на финансовую помощь, срок ожидания может составить три года.

Вас также могут заинтересовать новости: