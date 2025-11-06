Пенсионный фонд напомнил украинцам, что некоторым пенсионерам до конца 2025 года нужно пройти проверку. Идентификация нужна для того, чтобы работники ПФУ убедились, что что человек жив и действительно получает назначенные ему выплаты. Если проигнорировать требование, то с 1 января 2026 года пенсию начислять не будут.
Что такое идентификация пенсионеров и кто должен пройти
Пенсионный фонд Украины объяснил, что физическую идентификацию нужно завершить украинцам, которые получают выплаты от ПФУ и живут на временно оккупированной территории либо выехали оттуда за границу. Эта процедура является ежегодной и проводится до 31 декабря текущего года.
Требование не распространяется на тех, кто получает деньги по международным договорам. Также выплаты прекратят выплачивать в любом случае, если лицо оформляло помощь от пенсионных органов РФ.
Как пройти идентификацию в ПФУ онлайн
Сначала пользователю нужно подать заявление о том, что он хочет пройти процедуру. Сделать это можно на сайте компании или по телефонным номерам (044) 281-08-71, 0800 503 753, (044) 281-08-70.
Далее Пенсионный фонд предлагает закончить проверку тремя возможными способами.
- Идентификация в ПФУ через Дию. Для этого можно войти в свой аккаунт ПФУ через функцию Дия.Подпись.
- Через учреждения за границей. Нужно обратиться в посольство или консульство Украины.
- Видеоконференция. После подачи заявления Пенсионный фонд определит дату и время встречи. Видеозвонок может проходить в Viber, Google Meet, Zoom и других приложениях. Сотрудник фонда попросит пенсионера показать паспорт на камеру и ответить на несколько уточняющих вопросов.
Результаты проверки придут на электронную почту или в личный кабинет портала ПФУ.