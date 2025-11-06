Пенсионный фонд предупредил украинцев о необходимости пройти проверку до конца 2025 года.

Пенсионный фонд напомнил украинцам, что некоторым пенсионерам до конца 2025 года нужно пройти проверку. Идентификация нужна для того, чтобы работники ПФУ убедились, что что человек жив и действительно получает назначенные ему выплаты. Если проигнорировать требование, то с 1 января 2026 года пенсию начислять не будут.

Что такое идентификация пенсионеров и кто должен пройти

Пенсионный фонд Украины объяснил, что физическую идентификацию нужно завершить украинцам, которые получают выплаты от ПФУ и живут на временно оккупированной территории либо выехали оттуда за границу. Эта процедура является ежегодной и проводится до 31 декабря текущего года.

Требование не распространяется на тех, кто получает деньги по международным договорам. Также выплаты прекратят выплачивать в любом случае, если лицо оформляло помощь от пенсионных органов РФ.

Как пройти идентификацию в ПФУ онлайн

Сначала пользователю нужно подать заявление о том, что он хочет пройти процедуру. Сделать это можно на сайте компании или по телефонным номерам (044) 281-08-71, 0800 503 753, (044) 281-08-70.

Далее Пенсионный фонд предлагает закончить проверку тремя возможными способами.

Идентификация в ПФУ через Дию . Для этого можно войти в свой аккаунт ПФУ через функцию Дия.Подпись.

. Для этого можно войти в свой аккаунт ПФУ через функцию Дия.Подпись. Через учреждения за границей . Нужно обратиться в посольство или консульство Украины.

. Нужно обратиться в посольство или консульство Украины. Видеоконференция . После подачи заявления Пенсионный фонд определит дату и время встречи. Видеозвонок может проходить в Viber, Google Meet, Zoom и других приложениях. Сотрудник фонда попросит пенсионера показать паспорт на камеру и ответить на несколько уточняющих вопросов.

Результаты проверки придут на электронную почту или в личный кабинет портала ПФУ.

