По словам военных, продолжаются ожесточенные бои, за прошедшие сутки враг потерял более двух сотен солдат.

В ВСУ не подтверждают захват армией РФ нескольких населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

"Информация, размещенная на ресурсе DeepState, о захваченных врагом территорий в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности", - отмечается на странице Центра коммуникаций в Facebook.

В то же время в Силах обороны признают: действительно, ситуация на Александровском и Ореховском направлениях довольно напряженная - только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений, но указанные населенные пункты не находятся под контролем россиян.

В заявлении говорится, что в районе населенного пункта Павловка продолжаются ожесточенные бои - там держит оборону одна из украинских бригад. В районе населенного пункта Плавни, согласно сообщению, также ведутся бои - здесь удерживается серая зона.

"В районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам во фланг, но силы обороны их уничтожают. В районе н. п. Успеновка противник огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Кроме того, добавляют в ВСУ, противник, пользуясь погодными условиями (в Запорожье несколько дней стоят густые туманы) пытался инфильтроваться в глубь украинской обороны в обход позиций ВСУ. "Однако на этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы. За минувшие сутки на Юге враг потерял более двух сотен личного состава", - заявили военные.

Что известно об этой ситуации

Напомним, украинский мониторинговый проект DeepState 6 ноября сообщил, что российская оккупационная армия захватила в Запорожской области населенный пункт Павловка, и продвинулась вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.

Также военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал, что пока основное внимание приковано к Покровску, Мирнограду и Купянску, противник имеет территориальные достижения и продвижение на другом участке - границе трех областей - Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Селезнев уточнил, что наиболее сложная ситуация на востоке Запорожской области, где враг имеет продвижение. На этот участок фронта приходится 13% всех штурмовых действий армии РФ.

