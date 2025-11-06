Ожидается теплая погода с туманами.

В пятницу, 7 ноября, украинцы будут наслаждаться типичной осенней погодой - туманной, но теплой. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, благодаря антициклону осадков в Украине не предвидится, хотя ожидаются туманы. Будет достаточно тепло, и, возможно, даже выглянет солнце, прогнозирует она.

Температура воздуха ночью составит +2...+8 градусов, днем +10...+14 градусов, а на юге до +16.

Видео дня

В Киеве 7-го ноября осадки также маловероятны, ночью и утром ожидается туман. Максимальная температура воздуха составит +10...+11 градусов.

В то же время Диденко предупреждает, что 11-12 ноября в Украине похолодает.

Зима приближается

Согласно прогнозу, первая половина ноября должна быть в Украине достаточно теплой, прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух. Во второй половине ноября будет период, который называется предзимье, поэтому уже возможны ощутимые похолодания.

При этом температура воздуха зимой ожидается выше, чем средние многолетние значения для этого периода, а похолодания будут кратковременными, прогнозирует метеоролог.

По ее словам, вероятность сильных морозов составляет менее 10%, а аномально высоких температур - 30-40%.

Вас также могут заинтересовать новости: