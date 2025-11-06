Православный праздник сегодня в народе прозвали Федотов день.

7 ноября по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают святого Феодота Анкирского. В этот день есть свои особые традиции и запреты, а по приметам судят о наступающей зиме. О них, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре

7 ноября (дата в старом календаре 20 ноября) православная церковь почитает святого мученика Феодота Анкирского.

Феодот был родом из Анкиры Галатийской (сейчас это город Анкара, Турция) и жил в III веке. Он был женат и имел свою гостиницу, сам исповедовал христианство - много молился, постился, помогал нуждающимся, а также просвещал язычников и иудеев о Христе. По преданию, мужчина также обладал даром исцеления больных.

В период правления императора Диоклетиана начались жестокие гонения на христиан. В Анкиру приехал новый наместник, который приказал найти всех христиан в городе для поклонения идолам. Тех, кто отказывался поклоняться, велел сразу же казнить. Феодот прятал у себя верующих, а тех, кого казнили, тайно хоронил. В городе закрыли последнюю церковь, и тогда богослужения стали проводить у Феодота. Но вскоре мужчину выдали властям - он, как и многие другие, был казнен. Похоронили святого в Малосе, на это месте позже построили храм в честь Феодота.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

по новому стилю почитают мучеников, пострадавших в Мелитине - Иерона, Нисихия, Никандра и других;

преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха;

мучеников Меласипа, Касинию и их сына;

мучеников Авкта, Тавриона и Фесалоникию.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно юлианскому (старому) стилю - 7 ноября почитают мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за христианскую веру в IV веке.

С какими молитвами обращаются к святому, что сегодня нельзя делать

У святого Феодота Анкирского просят помощи в делах, исцеления от болезней, укрепить веру и дать сил вынести все трудности и испытания. Считается, что святой также покровительствует женщинам, особенно тем, кто занимается рукоделием.

В народе день называют Федотов. По традиции сегодня прикармливают зимующих пернатых - синичек, воробьев, свиристелей, щеглов. 7 ноября считается благоприятным для творчества и любой созидательной работы - все, что начато с добрым сердцем, обещает удачу и радость.

Церковь 7 ноября предостерегает от злобы, зависти, сплетен и осуждения. Нельзя отчаиваться и унывать - это большой грех. Не следует отказывать в помощи просящим.

По народным приметам, в Федотов день не стоит покупать дорогие вещи - принесут убыток. Принимать подарки от малознакомых людей - плохая примета, вместе с ними из дома могут уйти деньги и удача. Сомнения и нерешительность сегодня опасны, так как можно упустить свой шанс: нужно сделать то, что все время откладывалось на "потом".

Приметы на 7 ноября

По приметам дня можно узнать, какой будет зима и даже весна:

туман с утра - к потеплению, а тусклые звезды на небе - к ненастью и морозу;

вороны сидят низко на ветках - поднимется сильный ветер;

листья еще не опали - к суровой зиме;

солнечный день - к ранней весне, начался сильный снегопад - будет богатый урожай в следующем году.

По снегу гадают о будущем урожае: если снег вплотную ложится к стене дома - урожай будет неважным, а если между снегом и стеной остаются зазоры - то и урожай на славу.

