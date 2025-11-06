На участок фронта на востоке Запорожской области приходится 13% всех штурмовых действий врага.

Если говорить о кризисных участках фронта, то Покровск и Мирноград являются приоритетными направлениями, где идут самые ожесточенные бои. Однако есть менее медийно подсвеченный участок фронта, где темпы продвижения врага даже быстрее. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в интервью "Украинскому радио".

Эксперт отметил, что враг хочет взять под контроль Покровск и Мирноград, чтобы сформировать ударный плацдарм для атаки с юга для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

"Конечно, враг постоянно ищет варианты по атакам, ведь мясные штурмы не работают, тыловые штурмы с использованием большого количества бронетехники тоже не работают, поэтому враг прибегает к другим форматам - то ли инфильтрация малых групп, то ли сжатие тисков в оперативном полуокружении вокруг Покровска и Мирнограда", - отметил он.

Также, по его словам, обостряется ситуация на Константиновском направлении. В условиях дождей и туманов враг начинает проникать вглубь города, маскируясь под гражданское население.

"На этот участок приходится 13% всех штурмовых действий врага"

В то же время эксперт отмечает, что пока основное внимание приковано к Покровску, Мирнограду и Купянску, враг имеет территориальные достижения и продвижение на другом участке. Речь идет о границе трех областей - Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Как отметил Селезнев, представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин рассказал ему, что наиболее сложная ситуация на востоке Запорожской области - участке фронта, который не очень медийно подсвечен:

"Враг там имеет продвижение, продолжаются ожесточенные бои. На этот участок фронта приходится 13% всех штурмовых действий врага. Территориальные достижения от общей численности квадратных километров, которые перешли под контроль врага за последнюю неделю, это до 40%... Несмотря на ожесточенные бои на территории Покровска, темпы продвижения врага там значительно меньше, чем на востоке Запорожской области".

Он отметил, что ситуацию нужно как можно быстрее стабилизировать, ведь продвижение врага создает проблемы не только для левого фланга наших защитников юга Запорожской области, но и для защитников в районе Покровска и Мирнограда, поскольку россияне стремятся получить контроль и над логистическими маршрутами.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются просачиваться в Покровск и накапливать силы. В Покровске разворачиваются активные встречные уличные бои . В то же время бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что Покровск постепенно теряется. Встает вопрос сохранения жизней украинских защитников и вывода их из города.

Офицер 12-й бригады "Азов" считает, что следующей целью врага после Покровска и Мирнограда является Константиновка.

В то же время Силы обороны контратаковали россиян на севере Купянска Харьковской области, однако прогнозы делать рано, потому что ситуация очень шаткая.

