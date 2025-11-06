Крипка подчеркнула, что "Укрзализныця" играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства и поддержке критической инфраструктуры.

Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" может иметь серьезные последствия для экономики и промышленности Украины. Об этом заявила Людмила Крипка, исполнительный директор ассоциации Укрцемент, комментируя инициативу компании увеличить тарифы на 37%.

По ее словам, две трети производимого цемента в Украине перевозится по железной дороге, поэтому любое повышение тарифов болезненно сказывается на всей цепи: оно заставит производителей повышать цены на свою продукцию, что уменьшит спрос, сократит объемы производства и, как следствие, приведет к снижению перевозок и поступлений в бюджет.

"Предложенное повышение нельзя считать сбалансированным решением. Это однобокая политика, которая уже показала негативные последствия в прошлом", - подчеркнула Крипка.

Видео дня

Она также привела оценки ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которое провело анализ последствий от повышения тарифов на 37%. По их данным, это может привести к сокращению ВВП почти на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и ликвидации не менее 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.

Крипка подчеркнула, что "Укрзализныця" играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства и поддержке критической инфраструктуры, поэтому финансовая поддержка компании из госбюджета была бы логичным решением - как это делают в развитых странах.

"Мы не имеем компетенции решать проблемы "Укрзализныци". Но мы видим их ежедневную работу. Бюджетная поддержка в этот тяжелый период позволила бы компенсировать расходы на оборону и гуманитарные нужды", - отметила она.

Также в ассоциации предлагают открыть рынок железнодорожных перевозок для частных операторов - это, по мнению "Укрцемента", повысит эффективность, улучшит качество услуг и уменьшит финансовое давление на предприятия.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обратились к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете компенсацию для УЗ за убыточные пассажирские перевозки. Бизнес-ассоциации подчеркнули, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и наносит вред украинской экономике.