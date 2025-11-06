Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.

Россия снова ударила по угольным шахтам в Днепропетровской области. В результате удара восемь шахт обесточены, а под землей в момент атаки находились тысячи горняков, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

"В результате очередной атаки россии в Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт. На момент инцидента под землей находились 2595 горняков", - отметила министр.

По ее данным, предварительно, погибших или пострадавших в результате российской атаки нет. Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна - оставить украинцев без света и тепла зимой", - отметила Гринчук.

Атаки России на украинскую энергетику - последние новости

С началом осени Россия активизировала атаки на украинскую энергетику. В частности, в ночь на 10 октября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего во многих областях возникли перебои со светом, введены графики отключений.

В конце октября РФ снова атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. В результате атаки фиксировались разрушения и пострадавшие.

Не забывает враг и об угольных шахтах. 25 октября Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине, где находились почти 500 работников.

