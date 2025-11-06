Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") задекларировал квартиру площадью 134 кв. м стоимостью 12 млн грн в Киеве, которая оформлена на тестя - Владимира Коваля. Об этом говорится в расследовании КП, которое установило, что депутат проживает в этой квартире вместе с женой и сыном.

По данным реестров, речь идет об элитном жилье в Печерском районе столицы на ул. Евгения Коновальца.

Также сообщается, что в сентябре 2023 года тесть Железняка приобрел три земельных участка в Киевской области общей площадью 5,4 га.

В 2024 году народный депутат начал арендовать два паркоместа в Киеве, однако стоимость аренды в декларации не указана. Жена депутата, народный депутат Ольга Коваль, задекларировала автомобиль Lexus Nx 300H 2019 года, стоимостью 845 тыс. грн, что, по данным авторов расследования, ниже средней рыночной стоимости аналогичных авто.

Кроме того, в 2024 году Железняк приобрел 10 845 ОВГЗ и криптовалюту Binance на сумму 514,7 тыс. грн.

В расследовании также отмечается, что в конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ, Железняк приобрел автомобиль Infiniti QX50 2021 года выпуска за почти 1,2 млн грн, которым пользуется и его жена.

В предыдущем браке - аналогичная модель проживания. Согласно расследованию, в 2015-2020 годах Ярослав Железняк состоял в браке с Антуанетой Железняк (Горобец). В этот период он проживал в доме ее отца Юрия Горобца и арендовал у него автомобиль Tesla Model S 2014 года. Бывшая жена депутата в это время стала владелицей элитной недвижимости - дома площадью 643 кв. м в Киеве (приобретен 29 апреля 2014 года) и дома площадью 920 кв. м в Белой Церкви (приобретен 18 ноября 2015 года). Отец Антуанеты также получил в собственность ряд земельных участков в Белой Церкви - сначала три, а после расторжения брака еще шесть.