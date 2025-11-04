В 2026 году в Польше поднимут минимальную зарплату, что также затронет украинских беженцев.

Польша - одна из стран-лидеров по количеству украинских беженцев. Многие переселенцы начинают карьеру за границей "с нуля". Таким людям может выплачиваться минимальная зарплата в Польше, поэтому они заинтересованы в росте суммы.

Для переселенцев есть хорошие новости - в 2026 году официальная минимальная зарплата в Польше вырастет. Хотя увеличение будет не очень значительным, доходы украинцев все же вырастут.

Какая минимальная зарплата в Польше сейчас и в 2026 году

Как сообщается на сайте правительства Республики Польша, до конца 2025 года все работники будут получать не менее 4666 злотых в месяц. Это примерно 53 200 гривень. Однако сумма указана до вычета налогов.

Видео дня

Такая минимальная зарплата в Польше в злотых выплачивается всем совершеннолетним сотрудникам независимо от квалификации, режима работы, региона, условий работы. В ее размер не включаются юбилейные выплаты, доплата за сверхурочную или ночную работу, надбавка за сложные условия работы и другие награды.

В следующем году вознаграждение вырастет. С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Польше за час составит 31,40 злотых, а в месяц - 4806 злотых (рост на 3%). Если вычесть налоги на прибыль, социальное обеспечение, медицинскую страховку, то сумма станет меньше. Минимальная зарплата в Польше нетто (то есть "на руки") с 2026 года составит около 3531 злотого или примерно 40 240 гривень. Этот размер останется неизменным в течение всего года.

Минимальная зарплата в Польше в долларах составит примерно 1300, а в евро - около 1130.

Издание Think Europe рассказало, на какой неквалифицированной работе можно хорошо зарабатывать в Польше. Многие рабочие профессии получают от 4000 до 8000 злотых "на руки". Среди них работники складов и фабрик, строители, водители, охранники, уборщики, фермеры, помощники на кухне. На такую работу охотно берут иностранцев.

При этом самая высокая зарплата в Польше в сфере IT, финансов, медицины, юриспруденции. Однако украинцы могут испытывать трудности с подтверждением диплома или изучением польского языка.

Вас также могут заинтересовать новости: