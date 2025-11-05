Рассказываем, можно ли сажать под зиму петрушку и какие тонкости нужно соблюдать при посеве.

Чтобы получить первый урожай зелени ранней весной, многие дачники идут на хитрость - сеют петрушку под зиму. Эта культура не боится морозов и спокойно переживет холод. Но чтобы грядка зазеленела в марте, нужно учитывать тонкости осеннего посева. Рассказываем, как посеять петрушку под зиму и в какое время это делать.

Когда сажают петрушку под зиму

На вопрос, можно ли сажать петрушку и укроп под зиму, любой опытный огородник скажет: не только можно, но и нужно. В этом деле главное - угадать со сроками посева, чтобы не потерять весь урожай.

Дело в том, что если петрушку посадить слишком рано до наступления морозов, то семена прорастут и погибнут от холода. Они же должны лишь набухнуть, но не успеть прорасти - поэтому петрушку сеют как можно позже.

Видео дня

Примерное время посева петрушки (да и укропа) - в конце октября - ноябре. Ориентироваться советуют не на календарь, а на погоду: ночные температуры должны опуститься до -3 C, а на почве появиться тонкая ледяная корка. Некоторые огородники советуют сеять именно в морозные дни - так меньше риск преждевременного прорастания. Но если осень выдалась аномально теплой, тогда уж лучше и вовсе отложить посадку до весны, чтобы не потерять семена.

Какую петрушку сажать под зиму и как это делать

Для подзимнего посева нужно брать морозостойкие и районированные сорта, устойчивые к перепадам температуры. Сеять петрушку лучше на грядке, где до этого росли огурцы, капуста или картофель, на участке должен хорошо задерживаться снег - чтобы зимой почва напитывалась влагой. Грядку нужно перекопать и смешать с торфом и песком, если нужно, чтобы добавить ей рыхлости.

Как сажать петрушку под зиму:

на грядке следует сделать бороздки 1, 5-2 см в глубину;

внести в них немного компоста;

равномерно распределить семена - при подзимнем посеве их берут немного больше, чем обычно, поскольку часть может не пережить зиму;

легка присыпать сухой землей.

Поливать грядки не нужно, накрывать также не советуют, чтобы семена не проросли раньше срока.

Ранее мы подробно рассказывали, какую зелень можно сажать под зиму и когда.

Вас также могут заинтересовать новости: