Samsung завершила разработку камер для будущей линейки Galaxy S26, и, как сообщает портал Gizmochina со ссылкой на надежного инсайдера chunvn8888, заметных улучшений ждать не стоит.

Согласно утечке, Galaxy S26 Ultra сохранит ту же общую конфигурацию камеры, что и S25 Ultra, во главе с 200-мегапиксельным основным датчиком HP2. Этот сенсор разработчик устанавливает уже три поколения подряд.

Сообщается, что наряду с этим Samsung собирается использовать 50-Мп сверхширокоугольный объектив JN3, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив IMX854 с 5-кратным зумом и 12-Мп селфи-камеру с датчиком IMX874.

Единственное реальное изменение на этот раз коснется 3-кратного телевика. Сообщается, что старый 10-мегапиксельный сенсор от предыдущих моделей Ultra будет заменен новым 12-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3LD.

В утечке также упоминается, что Galaxy S26 Ultra будет поддерживать новый формат записи видео Samsung под названием APV (Advanced Photo Video) в двух форматах. В то время как APV HQ использует 1,5 ГБ памяти в минуту, APV LQ сокращает этот показатель до 750 МБ в минуту.

Что касается других спецификаций, ожидается, что Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy и аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой зарядки 60 Вт. А его OLED-экран установит новый стандарт для смартфонов.

Ранее появилась информация, что выход серии Galaxy S26 задержится на несколько месяцев – с января до марта. Инсайдеры говорят, что задержка связана с доработкой базовой версии и оптимизацией ИИ‑функций.

