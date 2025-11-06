Владислав Григорьев

Члены "АдГ" проявляют особый интерес к беспилотникам, киберзащите и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям.

Высокопоставленные немецкие чиновники обвинили правоэкстремистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в целенаправленном злоупотреблении парламентскими полномочиями для сбора и передачи Кремлю секретной информации о военных возможностях страны. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что члены "АдГ" систематически присылали правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры. По данным издания, эту информацию могли передавать России.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что чиновники "АдГ" "злоупотребляют парламентским правом на запросы". Он считает, что в действиях партии прослеживается выполнение поручений Кремля.

Видео дня

С позицией Майера согласился и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Рёвекамп. В разговоре с журналистами он сказал, что члены "АдГ" подают подозрительно подробные запросы о военном потенциале Бундесвера и его слабых местах.

Рёвекамп подчеркнул, что такой уровень детализации данных "нельзя объяснить обычным парламентским контролем". Он считает, что это может свидетельствовать о сборе чувствительной информации для иностранных государств, прежде всего для России.

Источники издания в Федеральном министерстве обороны сообщили, что министр обороны Германии Борис Писториус также разделяет эти подозрения. Более того, в Минобороны Германии подозревают, что запросы "АдГ" могут быть скоординированными.

В издании поделились, что члены "АдГ" проявляют особый интерес к беспилотникам, киберзащите и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям. Партия присылала запросы, ответы на которые могли раскрыть потенциально конфиденциальную информацию.

Реклама

Немецкие депутаты "засветились" на вечеринке по случаю дня рождения Путина

Ранее MDR сообщало, что трое депутатов земельного парламента Саксонии-Анхальт от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" приняли участие в закрытом праздновании дня рождения Владимира Путина. Оно состоялось в российском посольстве в Берлине.

Событие организовал пророссийский ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали за распространение антиконституционных материалов. Среди гостей журналисты заметили депутатов от "АдГ" - Ганса-Томаса Тильшнайдера, Флориана Шредера и Франка Отто Лизурека.

Вас также могут заинтересовать новости: