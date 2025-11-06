По всей стране ожидается облачная погода с солнечными прояснениями.

В пятницу, 7 ноября, в Украине ожидается спокойная осенняя погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+14°, на юге - до +16°. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями. Без дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +11°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Тернополе 7 ноября ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +2°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+11°.

В Одессе 7 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°.

Какой праздник 7 ноября, приметы погоды

7 ноября - день мучеников Маркиана и Мартирия. По приметам, если на нижних ветвях деревьев сидят вороны, то скоро усилится ветер.

