В пятницу, 7 ноября, в Украине ожидается спокойная осенняя погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+14°, на юге - до +16°. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями. Без дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +11°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +12°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
- В Тернополе 7 ноября ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +2°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+11°.
- В Одессе 7 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°.
Какой праздник 7 ноября, приметы погоды
7 ноября - день мучеников Маркиана и Мартирия. По приметам, если на нижних ветвях деревьев сидят вороны, то скоро усилится ветер.