Он словно драгоценный камень на ногтях.

Популярная модель и ведущая Хейли Бибер задает тренды не только в уходе и макияже, но и в маникюре: ее фирменные эффекты - глянец "donut glaze", желеобразный блеск и "клубничное молоко" - стали узнаваемыми. Теперь ее новый выбор - глубокий шоколадный маникюр в технике "кошачий глаз" - претендует на статус главного тренда этого сезона, пишет журнал Real Simple.

Что означает маникюр "кошачий глаз"

Эффектный маникюр "cat-eye" - это не просто декоративный прием, а сочетание технологий и мерцающих частиц. Объемный 3D-эффект достигается с помощью магнитного лака, насыщенного металлическими микрочастицами. При поднесении магнита над свежим покрытием частицы смещаются и выстраиваются в светящуюся полосу, похожую на вертикальный зрачок кошки. В результате получается многослойный, играющий на свету лак, который меняет вид при каждом угле обзора.

Опытный нейл-мастер Джули Кандалек отметила, что впервые встречала такой прием около десяти лет назад - тогда он выглядел более плоско и не прижился. По ее наблюдению, с появлением новых техник и современных палитр "кошачий глаз" обрел вторую жизнь и стал трендом.

Эффектный маникюр "кошачий глаз" Хейли Бибер

Недавно перед гала-вечером в Академическом музее Хейли обратилась к своему постоянному мастеру Золе Ганзоригт - автору многих её самых обсуждаемых маникюров. Чтобы гармонировать с шоколадным платьем Schiaparelli без бретелек, Зола придала ногтям удлиненную миндальную форму и подобрала индивидуальный оттенок. В работе использовались лак Brown to Earth и топ без липкого слоя; поверх них мастер нанесла смесь из порошка для "кошачьего глаза" того же оттенка и ещё одного слоя топа для усиления объема и металлического блеска.

В итоге у нее получился глянцевый шоколадный "кошачий глаз", который выглядит одновременно аристократично и современно. Под светом он переливается бронзой, золотом и кофейными нотами, меняя тон при каждом движении и идеально перекликаясь с оттенком платья. Теперь вы точно знаете, какой маникюр смотрится дорого-богато.

Для воспроизведения потребуется специальный магнитный набор, но сама техника довольно доступна. Следуя пошаговой инструкции, можно легко получить эффектные "кошачьи глаза". Эксперименты с направлением магнита - по центру, к бокам или под углом - позволят добиться либо классической вертикальной полосы, либо более мягкого, "бархатного" перелива.

